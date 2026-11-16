Η ΚΟΠ ενημέρωσε πως έκανε δεκτή την έφεση του ΑΠΟΕΛ συνεπώς οι γαλαζοκίτρινοι θα έχουν την στήριξη του κόσμου τους στο πρώτο «αιώνιο» της νέας σεζόν.

Αυτή η εξέλιξη είναι αρκετή για να περιμένουμε πώς και πώς το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες ομάδες του νησιού.

Με λίγα λόγια, πάμε για ένα «καυτό» πρώτο «αιώνιο» με τον κόσμο της Ομόνοιας να δίνει φυσικά μαζικά το «παρών» του ενώ δεδομένα οι ΑΠΟΕΛίστες θα εξαντλήσουν τα εισιτήρια που τους αναλογούν.