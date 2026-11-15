ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αν όχι τώρα ο Παναθηναϊκός, πότε;

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Έφτιαξε μία σχεδόν πλήρη ομάδα που πλημμυρίζει από ποιότητα

Αν δεν κερδίσει φέτος το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, τότε πότε θα το κερδίσει; Πάνε σχεδόν 17 χρόνια από την τελευταία φορά που το τριφύλλι κατέκτησε τον τίτλο και με βάση την εικόνα που έχει βγάλει η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Super League, δικαιολογημένα προβάλλει ως το φαβορί για να κόψει πρώτη το νήμα.

Παρόλο που ο περσινός προπονητής του ΠΑΟ, Ράφα Μπενίτεθ, αποδείχθηκε αποτυχημένη επιλογή, εντούτοις το περασμένο καλοκαίρι ο Αλαφούζος έπραξε ακριβώς αυτό που είχε δηλώσει ο Ισπανός κόουτς, ότι δηλαδή η ομάδα χρειαζόταν εκ βάθρων αναδόμηση με πολλές ποιοτικές μεταγραφές. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟ έκανε πράξη τα λεγόμενα του «αποτυχημένου» Μπενίτεθ, έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη κι έφερε στην ομάδα παίκτες μεγάλης αξίας. Επί της ουσίας, έφτιαξε μία σχεδόν πλήρη ομάδα που πλημμυρίζει από ποιότητα.

Όταν η γραμμή κρούσης αποτελείται από τους Ντέσερς, Τετέι, Αντίνο και Γκαρσία, αυτό λέει πολλά. Πόσες ομάδες διαθέτουν άμυνες που μπορούν να αναχαιτίσουν αυτούς τους επιθετικούς; Παράλληλα, στα χαφ η ομάδα μπολιάστηκε με εξαιρετικά ποιοτικούς παίκτες, όπως οι Κάνγκουα (ειδικά αυτός), Λούσα και Καμαρά, ενώ στην άμυνα δεσπόζουν οι Ντε Φράι και Βαν Ντρόγκελεν.

Ενδεικτικό της τεράστιας αναβάθμισης που έκανε ο φετινός Παναθηναϊκός σχεδόν σε όλες τις θέσεις της ενδεκάδας, είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά η πρωταθλήτρια ΑΕΚ τον κέρδισε τρεις φορές, συντρίβοντάς τον, μάλιστα, στη Φιλαδέλφεια με 4-0, αλλά μερικούς μήνες μετά ο ΠΑΟ κέρδισε τους κιτρινόμαυρους πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, την 9η αγωνιστική. Μένει να φανεί κατά πόσο ο Ολυμπιακός Π., που επίσης έχει ξοδέψει πολλά εκατομμύρια για ενίσχυση, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να καλύψουν τη διαφορά που τους χωρίζει από τον ΠΑΟ. Μέχρι σήμερα, πάντως, οι πράσινοι δείχνουν πιο διψασμένοι.

Κατηγορίες

Αποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πήγε Μαδρίτη, έριξε τριάρα και έφυγε... στην κορυφή η Αγγλία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Aνατροπή για το Βέλγιο και... εκτός προημιτελικών η Ιταλία!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η προπονητοφαγία δεν είναι προνόμιο... αντρικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το ποδόσφαιρο ως αντικείμενο χειρισμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ την Κυριακή (15/11)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ροναλντίνιο: «Τελευταίο ματς; Δεν ξέρω…»!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Tα δεδομένα για τους υποψήφιους αντίπαλους της Εθνικής Ανδρών για την άνοδο

Eθνική

|

Category image

Έκτη συνεχόμενη νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Σεφτέ στις νίκες για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου

Κύπρος

|

Category image

Θλίψη και θυμός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος στο νικηφόρο σερί 37 αγώνων του Ολυμπιακού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στη δράση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά από 26 χρόνια ο Άρης νίκησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Παλέ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι δέκα παίκτες της ΑΕΛ που δεν θα παίξουν με την ΑΕΚ Αθηνών

ΑΕΛ

|

Category image

Οι δύο κόσμοι των προστίμων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη