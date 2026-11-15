Αν όχι τώρα ο Παναθηναϊκός, πότε;

Αν δεν κερδίσει φέτος το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, τότε πότε θα το κερδίσει; Πάνε σχεδόν 17 χρόνια από την τελευταία φορά που το τριφύλλι κατέκτησε τον τίτλο και με βάση την εικόνα που έχει βγάλει η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Super League, δικαιολογημένα προβάλλει ως το φαβορί για να κόψει πρώτη το νήμα.

Παρόλο που ο περσινός προπονητής του ΠΑΟ, Ράφα Μπενίτεθ, αποδείχθηκε αποτυχημένη επιλογή, εντούτοις το περασμένο καλοκαίρι ο Αλαφούζος έπραξε ακριβώς αυτό που είχε δηλώσει ο Ισπανός κόουτς, ότι δηλαδή η ομάδα χρειαζόταν εκ βάθρων αναδόμηση με πολλές ποιοτικές μεταγραφές. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟ έκανε πράξη τα λεγόμενα του «αποτυχημένου» Μπενίτεθ, έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη κι έφερε στην ομάδα παίκτες μεγάλης αξίας. Επί της ουσίας, έφτιαξε μία σχεδόν πλήρη ομάδα που πλημμυρίζει από ποιότητα.

Όταν η γραμμή κρούσης αποτελείται από τους Ντέσερς, Τετέι, Αντίνο και Γκαρσία, αυτό λέει πολλά. Πόσες ομάδες διαθέτουν άμυνες που μπορούν να αναχαιτίσουν αυτούς τους επιθετικούς; Παράλληλα, στα χαφ η ομάδα μπολιάστηκε με εξαιρετικά ποιοτικούς παίκτες, όπως οι Κάνγκουα (ειδικά αυτός), Λούσα και Καμαρά, ενώ στην άμυνα δεσπόζουν οι Ντε Φράι και Βαν Ντρόγκελεν.

Ενδεικτικό της τεράστιας αναβάθμισης που έκανε ο φετινός Παναθηναϊκός σχεδόν σε όλες τις θέσεις της ενδεκάδας, είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά η πρωταθλήτρια ΑΕΚ τον κέρδισε τρεις φορές, συντρίβοντάς τον, μάλιστα, στη Φιλαδέλφεια με 4-0, αλλά μερικούς μήνες μετά ο ΠΑΟ κέρδισε τους κιτρινόμαυρους πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, την 9η αγωνιστική. Μένει να φανεί κατά πόσο ο Ολυμπιακός Π., που επίσης έχει ξοδέψει πολλά εκατομμύρια για ενίσχυση, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να καλύψουν τη διαφορά που τους χωρίζει από τον ΠΑΟ. Μέχρι σήμερα, πάντως, οι πράσινοι δείχνουν πιο διψασμένοι.