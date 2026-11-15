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Στον «αέρα» το μέλλον του Κόντσαρ στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστική απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη

Αβέβαιο φαντάζει το μέλλον του Τζον Κόντσαρ στον Ολυμπιακό, καθώς ο Αμερικανός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής του, μόλις ένα μήνα μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Στην πρώτη του εμπειρία εκτός ΝΒΑ, ο 30χρονος άσος δυσκολεύεται να εγκλιματιστεί. Η δυσαρέσκειά του πηγάζει τόσο από τον περιορισμένο ρόλο του στο αγωνιστικό πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα, όσο και από τη γενικότερη προσαρμογή του στον νέο τρόπο ζωής, κάνοντάς τον να σκέφτεται την επιστροφή στις ΗΠΑ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ωστόσο, δεν είναι διατεθειμένη να τον χάσει χωρίς να εξαντλήσει τα περιθώρια. Οι ιθύνοντες της ομάδας βρίσκονται σε συνεχείς επαφές μαζί του για να τον μεταπείσουν, τονίζοντας πως το διάστημα του ενός μήνα είναι υπερβολικά μικρό για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Οριστική απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη. Στο σύντομο διάστημα παρουσίας του στον Πειραιά (από τις 22/10), ο Κόντσαρ μετρά μόλις δύο συμμετοχές (απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι), μένοντας «άσφαιρος» σε συνολικά 34 λεπτά (2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ).

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