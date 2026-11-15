H προσωπογραφία του Χεσούς ντε Μιγκέλ στη Θύρα 9 του γηπέδου της Τενερίφης!

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ έφυγε αδίκως από τη ζωή, μετά το σοκαριστικό μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Χεσούς Οβόνο στο παιχνίδι της Τενερίφης με την Ανδόρρα.

Το τραγικό συμβάν βύθισε στο πένθος την ισπανική και όχι μόνο, ποδοσφαιρική, κοινότητα, ενώ η Τενερίφη στηρίζει την οικογένεια του αδικοχαμένου σέντερ φορ.

Θέλησε, μάλιστα, να αποτίσει φόρο τιμής με έναν ακόμη τρόπο στον Χεσούς ντε Μιγκέλ με μια ωραία κίνηση, ώστε η «παρουσία» του να βρίσκεται διαρκώς πάντα στο πλευρό της Τενερίφης. Αυτό καθώς η προσωπογραφία του έμπειρου φορ τοποθετήθηκε στην είσοδο της Θύρας 9 του γηπέδου «Heliodoro Rodriguez».

Η καλλιτεχνική παρέμβαση στο εξωτερικό του σταδίου εμφανίζεται στο ίδιο σημείο όπου εκατοντάδες οπαδοί στήσανε έναν αυτοσχέδιο βωμό μετά τον θάνατό του.

💙 La sonrisa de Jesús de Miguel iluminará desde mañana la puerta 9 del Heliodoro 📻 Lo contamos en @Carrusel https://t.co/lxPHIiVwWv — MANOJ DASWANI 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mdaswani) November 14, 2026

sport-fm.gr