Ο Γιορίς ξεπέρασε τους 1.000 αγώνες!

Ο Ούγκο Γιορίς έγραψε το ονοματεπώνυμο του με «χρυσά γράμματα» στα χρονικά του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς έγινε ο πρώτος Γάλλος παίκτης που αγωνίσθηκε σε περισσότερους από 1.000 (!) αγώνες στην καριέρα του. Ο έμπειρος τερματοφύλακας ξεπέρασε αυτό το ορόσημο, στο ντέρμπι του Λος Άντζελες με την LAFC, καθώς πλέον, μετρά 856 συμμετοχές σε επίπεδο συλλόγων και 145 με τους «πετεινούς».

Με αυτό το επίτευγμα, ο Γιορίς εντάχθηκε σε ένα πολύ κλειστό «κλαμπ» ποδοσφαιριστών -και ιδίως τερματοφυλάκων-, όπως ο Βραζιλιάνος, Φάμπιο, ο Αγγλος, Πίτερ Σίλτον, ο Ιταλός, Τζιανλουίτζι Μπουφόν και ο Ισπανός, Ικερ Κασίγιας, ενώ στον σχετικό πίνακα, ακολουθεί ο Αντουάν Γκριεζμάν με 964 αγώνες.