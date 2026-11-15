Έγινε… 200άρης με τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Σλούκας

Ορόσημο για τον Κώστα Σλούκα στο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου. Ο πολύπειρος γκαρντ συμπλήρωσε τις 200 εμφανίσεις με το «τριφύλλι» στο στήθος, μπαίνοντας σε ένα ξεχωριστό κλαμπ και οι «πράσινοι» έκαναν σχετική ανάρτηση.

«200 παιχνίδια στο πράσινο.

Ένα ξεχωριστό ορόσημο για τον αρχηγό μας!

Ο Κώστας Σλούκας φτάνει τους 200 αγώνες με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Σε πολλά περισσότερα που έρχονται, αρχηγέ!», έγραψε το «τριφύλλι»,

𝟮𝟬𝟬 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 ☘️ A special milestone for our Captain! 💚 @kos_slou reaches the 200-game mark with Panathinaikos BC AKTOR. To many more to come, Captain! 🫡 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/lO2PcJkPXQ — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 15, 2026

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