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Ζιντάν: «Ανοησίες όσα λέγονται για τις σχέσεις μου με τον Εμπαπέ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Έβαλε τέλος στα σενάρια περί κακών σχέσεων

Ο προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί ρήξης με τον αρχηγό Κιλιάν Εμπαπέ και επιβεβαίωσε ότι ο επιθετικός είναι διαθέσιμος για τον αποψινό αγώνα με την Τουρκία. Οι φήμες πυροδοτήθηκαν από αναφορές για διαφωνία τους σχετικά με τη θέση του Εμπαπέ, καθώς ο Ζιντάν τον χρησιμοποίησε στο αριστερό άκρο της επίθεσης αντί για κλασικό φορ.

«Δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μπω στην συζήτηση. Έχω την σχέση ενός προπονητή με τον παίκτη του και πηγαίνει τέλεια. Είναι ανοησίες όσα λέγονται. Είναι κρίμα και αρκετά ενοχλητικό. Η παρουσία του αλλάζει τα πάντα. Προτιμούμε να τον έχουμε παρά να μην τον έχουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα είναι μαζί μας στο ματς με την Τουρκία. Θα δείτε πώς θα παίξουμε. Αυτά είναι θέματα προπονητικής. Ο Κιλιάν έχει πάντα σημαντικό ρόλο εντός και εκτός γηπέδου. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς ως ομάδα», τόνισε ο Γάλλος θρύλος και πλεόν ομοσπονδιακός προπονητής.

Στον αποψινό αγώνα οι «μπλε», που βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ομίλου, χρειάζονται τουλάχιστον την ισοπαλία για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης

sport-fm.gr

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