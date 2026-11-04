Απάντηση Apollon Ladies στην Ομόνοια, σε άλλο θεσμό!

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα από την Ομόνοια (3-0) που έφερε και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Στέλιο Δημητρίου να παίρνει τη θέση του Άγγελου Τσολάκη, οι Apollon Ladies απάντησαν στους πράσινους στο κύπελλο.

Η ομάδα της Λεμεσού, με τέρματα των Αριστοδήμου (48') και Χούντσον (67'), κέρδισε με 2-0 το συγκρότημα της Λευκωσίας και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπελλου. Πρόκριση εξασφάλισαν επίσης Άρης και Πέγεια Ακάμα 2025 επικρατώντας εύκολα των Ξυλοφάγου FC (9-0) Lakatamia FC (4-0) αντίστοιχα.

Στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα προκρίθηκε ο ΑΠΟΕΛ.