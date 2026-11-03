Οι αντίπαλοι της Εθνικής Γυναικών στο Nations League

Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση του Nations League Γυναικών 2027.

Η Εθνική μας ομάδα συμμετέχει στη Γ' Κατηγορία της διοργάνωσης και κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους τη Μάλτα και τη Μολδαβία.

Οι αγώνες θα αρχίσουν το Φεβρουάριο του 2027 και το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες για τους αγώνες:

Από τις 23 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου 2027

Από τις 13 μέχρι τις 24 Απριλίου 2027

Από τις 7 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2027

Στην Γ' Κατηγορία έχουν σχηματιστεί έξι όμιλοι. Η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο θα ανέλθει στη Β' Κατηγορία. Οι δύο καλύτερες δεύτερες από τους έξι ομίλους, θα παίξουν σε αγώνες play-offs με ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η θέση στη Β' Κατηγορία διεκδικώντας την άνοδο.