Δεν είναι και λίγο

Ο Παναγιώτης Αντρέου συνεχίζει το… βιολί του από τη μέρα που ο Χένινγκ Μπεργκ τον έριξε στη μάχη. Ο 20χρονος αποτελεί -ίσως- το πιο φωτεινό παράδειγμα για τους Κύπριους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να διαπρέψουν. Ακούραστος, ταπεινός με το βλέμμα χαμηλά και με θράσος ενός… 40άρη, αγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι με την προσοχή στον στόχο: Τη νίκη. Είτε η ομάδα λέγεται Ομόνοια, είτε Εθνική.

1732 λεπτά μόνο με τη φανέλα των πρασίνων και ούτε στα μισά της σεζόν δεν είμαστε. Παράλληλα, το… παράσημο πως βρίσκεται στην 4η θέση με τους Κ21 που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο, τα λέει όλα! Στην ομάδα της πρωτεύουσας τρίβουν τα χέρια από ικανοποίηση για το γεγονός πως τον πίστεψαν και αυτός τους δικαιώνει. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως δεν... βγαίνει από την ενδεκάδα!

Α.Κ