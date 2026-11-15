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Ανώδυνη αλλά βαριά ήττα

ΓΗΠΕΔΟ

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Με τη σκέψη στα πλέι οφ για την άνοδο, η Εθνική Κύπρου δέχθηκε τεσσάρα από το Μαυροβούνιο

Mε άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκε η παρουσία της Εθνικής Ανδρών στον δεύτερο όμιλο της Γ’ κατηγορίας του Nations League, καθώς στο φινάλε της καλύτερης πορείας στη διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την εντός έδρας ήττα 4-1 από το Μαυροβούνιο.

Μία ήττα φυσικά που δεν είχε αντίκρισμα στην προσπάθεια της Εθνικής, καθώς ήταν ξεκάθαρο πριν από τη σέντρα ότι το Μαυροβούνιο εξασφάλισε την πρωτιά και την απευθείας άνοδο στην Β’ κατηγορία, ενώ η Κύπρος θα παίξει στα πλέι οφ του Μαρτίου – θα μάθει αντίπαλο την ερχόμενη Παρασκευή (23/11) – για να πάρει την άνοδο.

Αυτή είναι η δεύτερη νίκη για την ομάδα μας από το Μαυροβούνιο, που την είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο, ενώ συνολικά, η ομάδα του Απόστολου Μάντζιου μάζεψε οκτώ βαθμούς στην πορεία της, έχοντας δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στις υπόλοιπες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το Μαυροβούνιο ο Κρστόβιτς που πέτυχε δύο τέρματα και έδωσε άλλες δύο ασίστ, βάζοντας την σφραγίδα του για να σταματήσει το αήττητο τεσσάρων αγώνων.

Φάνηκε από την αρχή

Τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται κακά για την Εθνική μας από την αρχή του αγώνα, καθώς μόλις στο 5’ ο Κρστόβιτς πέρασε στον Όσμαγιτς που με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενουμένους. Αυτό έμελλε να είναι το μοναδικό τέρμα στο πρώτο ημίχρονο, με το Μαυροβούνιο να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα.

Ελπίδα για κέρδος

Η Εθνική μας είχε για λίγα λεπτά ελπίδες για βαθμολογικό κέρδος, όταν στο 51’ η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα, μετά από υπόδειξη από το VAR ότι υπήρξε παράβαση στο μαρκάρισμα του Βούγιασιτς στον Έντουαρτς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πίττας που ήταν εύστοχος, φέρνοντας τον αγώνα στα ίσα 1-1.

Κατέρρευσε

Η χαρά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κράτησε για πολύ λίγο και στο 58’ οι παίκτες του Μαυροβουνίου έκαναν μία πανέμορφη συνεργασία, με τη μπάλα να φθάνει στον Βούκοτιτς, ο οποίος με ιδανικό πλασέ νίκησε τον Φαμπιάνο, δίνοντας ξανά προβάδισμα στους φιλοξενουμένους. Από εκεί και πέρα, το Μαυροβούνιο έλεγξε πλήρως, πετυχαίνοντας να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ, με τον Κρστοβίτς από δημιουργούς να γίνεται εκτελεστής και με δύο τέρματα του στο 68’ και το 83’ να κάνει το 4-1. Ενδιάμεσα, στο 77’, το Μαυροβούνιο είχε δοκάρι με τον Χακσαμπάνοβιτς.

Το LIVE της αναμέτρησης

Τέλος του αγώνα

83' - ΓΚΟΛ. 4-1. Ο Χακσαμπάνοβιτς πέρασε στον Κρστοβιτς που με ιδανικό πλασέ ανοίγει κι άλλο την ψαλίδα του σκορ

77'- ΔΟΚΑΡΙ. Στο δοκάρι το σουτ του Χακσαμπάνοβιτς

68' - ΓΚΟΛ. 1-3. Ωραία ενέργεια από τον Κρστόβιτς που έφθασε στην παρυφές της περιοχής και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

64' - Δυνατό σουτ του Κρστόβιτς, σώζει ο Φαμπιάνο

62' - Σουτ του Κάστανου, κόβει ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων

58' - ΓΚΟΛ. 1-2. Μετά από άψογη συνεργασία των παικτών του και τη μπάλα να φθάνει στον Βούκοτιτς που με όμορφο πλασέ νίκησε τον Φαμπιάνο, το Μαυροβούνιο παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ

52' - ΓΚΟΛ. 1-1. Ο Πίττας εκτελεί εύστοχα και φέρνει τον αγώνα στα ίσα

51' - Mετά από εξέταση στο VAR δίνεται πέναλτι για την Εθνική μας σε μαρκάρισμα του Βούγιασιτς στον Έντουαρτς

47' - Ο Έντουαρτς έδωσε στον Πίττα που έκανε απευθείας το σουτ, με τη μπάλα να πηγαίνει πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

37' - Δυνατό σουτ, έξω από την περιοχή από τον Λαΐφη, διώχνει με υπερένταση σε κόρνερ ο τερματοφύλακας 

28΄- Σουτ του Γιόβετιτς, έξω από την περιοχή, έξω η μπάλα

4' - Γυριστό σουτ από τον Πίττα, λίγο έξω η μπάλα

16' - Σουτ του Γιόβετιτς έβαλε την κόντρα ο Λαΐφης και πήγε κόρνερ η μπάλα

9' - Πάει έξω η προσπάθεια από τον Μαλεκκίδη

8' - Σουτ του Κρστόβιτς πάει έξω

5' - ΓΚΟΛ. Πολύ νωρίς στον αγώνα οι φιλοξενούμενοι παίρνουν κεφάλι στο σκορ. Ο Κρστόβιτς πέρασε στον Όσμαγιτς που με σουτ άνοιξε το σκορ

1' - Έναρξη του αγώνα

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Σιήκκης, Λαΐφης, Κονομής, Μαλεκκίδης, Κάστανος, Χαραλάμπους (78' Τζιωνής), Αρτυματάς (69' Μπράουν), Έντουαρτς (78' Κωστή), Πίττας (69' Πικκής), Γεωργίου (88' Σάββα). 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Πέτκοβιτς, Ντρεσάι (60' Μπρνοβίτς), Ρούμπεζιτς (84' Τομάσεβιτς), Βούγιασιτς, Ραντούνοβιτς, Άντζιτς (42' Μ. Βούκοτιτς), Λονκάρ, Γιάνκοβιτς, Κρστόβιτς, Γιόβετιτς (46' Χακσαμπάνοβιτς), Όσμαγιτς (84' Ντ. Βούκοτιτς)

ΣΚΟΡΕΡ: 52' πέν. Πίττας /5' Όσμαγιτς, 58' Βούκιτιτς, 68', 83' Κρστοβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 44' Γεωργίου, 70' Λαΐφης /12' Ντρεσάι, 39' Άντζιτς, 70' Γιάνκοβιτς, 74' Μπρνοβίτς

  • Στο 55' κίτρινη κάρτα δέχθηκε ο προπονητής της Εθνικής μας, Απόστολος Μάντζιος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Sander van der Eijk (Ολλανδία)

VAR: Pol van Boekel (Ολλανδία)

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣEθνικη

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