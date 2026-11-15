Η ενδεκάδα της Εθνικής για... φινάλε

Η Εθνική αντιμετωπίζει στις 16:00 το Μαυροβούνιο για... φινάλε, χωρίς να υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ψάξει την άνοδο στη Β' κατηγορία μέσω των play off του Μαρτίου, ωστόσο απόψε κόντρα στην πρωτοπόρο θα ψάξει την επιτυχία. Υπενθυμίζουμε πως δεν υπολογίζεται λόγω τραυματισμού ο Νικόλας Τσαρούλλα.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Φαμπιάνο, Σιήκκης, Λαΐφης, Κονομής, Μαλεκκίδης, Κάστανος, Χαραλάμπους, Αρτυματάς, Έντουαρτς, Πίττας, Γεωργίου.