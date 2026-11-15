Έγραψε ιστορία ο Radisson Hotels Larnaka Marathon με περισσότερους από 14.000 δρομείς από 85 χώρες

Με νέο ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026, ο Radisson Hotels Larnaka Marathon, ο οποίος υποδέχθηκε περισσότερους από 14.000 δρομείς από 85 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως μία από τις σημαντικότερες δρομικές διοργανώσεις της Κύπρου.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του θεσμού, με τη νέα ονομασία Radisson Hotels Larnaka Marathon, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της συνεργασίας με τα Radisson Hotels και την ανανεωμένη μαραθώνια διαδρομή που συνδέει το Radisson Blu με το Radisson Beach Resort. Πιο κοντά στη θάλασσα, επίπεδη και γρήγορη, η νέα διαδρομή ανέδειξε την ακτογραμμή της Λάρνακας, προσφέροντας στους δρομείς μια ξεχωριστή αγωνιστική εμπειρία.

Χιλιάδες δρομείς, θεατές και εθελοντές έδωσαν το δικό τους χρώμα στην πόλη, συμμετέχοντας σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή που περιλάμβανε τον Μαραθώνιο, τον Ημιμαραθώνιο, τον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ., τους Αγώνες 5 χλμ., καθώς και τον παιδικό αγώνα McDonald’s™ Kids Race 1 χλμ.

Ιδιαίτερη σημασία στη διοργάνωση προσέδωσε η παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, οι οποίοι έδωσαν το σύνθημα της εκκίνησης σε τρεις από τους αγώνες. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κύριος Κώστας Φυτιρής έδωσε την εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 10 χλμ., η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρία Αννίτα Δημητρίου του Εταιρικού Αγώνα 5 χλμ. και ο Υφυπουργός Τουρισμού, κύριος Κώστας Κουμής του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ.

Οι μεγάλοι νικητές της διοργάνωσης

Μαραθώνιος (42 χλμ.)

Άνδρες

1. Oliver Pascoe (Ηνωμένο Βασίλειο) | 2:32:14

2. Αρχιμήδης Καβακίδης (Ελλάδα) | 2:39:20

3. Artum Zehavi (Ισραήλ) | 2:48:01

Γυναίκες

1. Petra Pastorova (Τσεχία) | 2:56:01

2. Vasilena Penova (Βουλγαρία) | 2:58:48

3. Radka Churanova (Τσεχία) | 3:11:18

Ημιμαραθώνιος (21 χλμ.)

Άνδρες

1. Γιώργος Ττοφή (Κύπρος) | 1:11:58

2. Γεώργιος Χαράκης (Κύπρος) | 1:12:31

3. Drew Clark (Ηνωμένο Βασίλειο) | 1:12:42

Γυναίκες

1. Agnieszka Szmyt (Πολωνία) | 1:20:09

2. Έλια Ιωάννου (Κύπρος) | 1:21:12

3. Tamara Meteleva (Ρωσία) | 1:22:43

Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.

Άνδρες

1. Ανδρέας Προδρόμου (Κύπρος) | 32:45

2. Jann Slalha F.C. Beit (Ισραήλ) | 33:44

3. Brendan Forrester (Ηνωμένο Βασίλειο) | 33:56

Γυναίκες

1. Άννα Μαρία Μενελάου (Κύπρος) | 42:16

2. Στέφανη Σπύρου (Κύπρος) | 43:51

3. Γεωργία Γεωργίου (Κύπρος) | 45:18

Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Άνδρες

1. Γιώργος Ττοφή (Κύπρος) | 16:01

2. Mikhail Matsnev (Ρωσία) | 16:53

3. Νικόλας Γεωργίου (Κύπρος) | 17:22

Γυναίκες

1. Ζοζάν Χαράκη (Κύπρος) | 19:32

2. Veronika Sachteli (Τσεχία) | 21:26

3. Ανδριανή Παναγή (Κύπρος) | 21:37

Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ.

1. Perskindol

2. Embria

3. Gate 400

Μια διαδρομή ανοιχτή σε όλους

Πέρα από τις αγωνιστικές επιδόσεις, ο Radisson Hotels Larnaka Marathon ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τον κοινωνικό χαρακτήρα του, με πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό.

Ως VIP Athlete Ambassador της φετινής διοργάνωσης, η Παραολυμπιονίκης στην ξιφασκία με αμαξίδιο Κέλλυ Λουφάκη έδωσε το δικό της μήνυμα για τη σημασία της προσβασιμότητας και της συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς.

Δυναμική ήταν και η παρουσία της ομάδας Stoiximan Wheels of Change, με τη στήριξη του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια. Μέσα από τη συμμετοχή αθλητών με και χωρίς αναπηρία, η ομάδα ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της δημιουργίας ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό. Στην ίδια κατεύθυνση, η συνεργασία με την AbleBook και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Υπάρχω» ενίσχυσε τις προσπάθειες της διοργάνωσης για μια αθλητική εμπειρία περισσότερο προσβάσιμη σε όλους.

Ιδιαίτερη θέση στις κοινωνικές δράσεις είχε και ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα», με τη διοργάνωση να στηρίζει το έργο του και να συμβάλλει στην ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα πρόωρα νεογνά και οι οικογένειές τους.

Με περισσότερες από 14.000 συμμετοχές, δρομείς από 85 χώρες και μια ανανεωμένη διαδρομή που ανέδειξε την παραθαλάσσια ταυτότητα της Λάρνακας, ο Radisson Hotels Larnaka Marathon ολοκλήρωσε μια χρονιά ορόσημο για την πορεία του. Η φετινή διοργάνωση έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στο κεντρικό της μήνυμα, «Η διαδρομή που μας ενώνει», φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, εθνικοτήτων και δυνατοτήτων, μέσα από την κοινή τους αγάπη για τον αθλητισμό.