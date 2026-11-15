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Άνετη νίκη κόντρα στον Κολοσσό για τον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Mε δυναμική επιστροφή Σλούκα και Ρογκαβόπουλο

Με τον Κώστα Σλούκα να δίνει τον ρυθμό και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει δυναμικά στη δράση, ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε με άνεση από το εμπόδιο του Κολοσσού Ρόδου, επικρατώντας 78-73 και ανεβαίνοντας στο 6-1 στη Stoiximan GBL.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα με 14 πόντους ο Ρογκαβόπουλος, σε μια αναμέτρηση όπου ο Ομπράντοβιτς είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να πάρει λύσεις από αρκετούς παίκτες, με τον Σλούκα να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 6 πόντους και 7 ασίστ, και τον Ναν με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Κολοσσός, από την άλλη, εκμεταλλεύτηκε την απουσία κλασικού σέντερ από την πλευρά των γηπεδούχων και μάζεψε 17 επιθετικά ριμπάουντ, χωρίς όμως να βρει ανάλογο όφελος, καθώς σημείωσε μόλις έξι πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Έτσι, οι Ροδίτες γνώρισαν την ήττα και υποχώρησαν στο 3-4.

Ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» για τον Παναθηναϊκό, όπου έχει δύο διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (17/11) και τη Ζάλγκιρις (19/11), ενώ ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την Γκάνια για την 7η αγωνιστική του Europe Cup.

sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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