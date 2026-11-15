ΒΙΝΤΕΟ: Στην κορυφή του Top 10 η μαγική ασίστ Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν το νούμερο 1 στο Top 10 της ημέρας στο ΝΒΑ, με την μαγική ασίστ που έκανε χωρίς να βλέπει και κάτω από τα πόδια του στον Κλέι Τόμπσον, στη νίκη των Χιτ επί των Πίστονς (137-117).

«Αυτό είναι απόδειξη του επιπέδου ικανοτήτων του Γιάννη. Ο κόσμος εντυπωσιάζεται από την ικανότητά του να καρφώνει και να τρέχει στο γήπεδο. Αλλά, Θεέ μου, μερικές φορές θυμίζει τον Μάτζικ (σ.σ. Τζόνσον) με τον τρόπο που βλέπει γήπεδο», ανέφερε ο Κλέι Τόμπσον. «Είναι πραγματικά ξεχωριστός. Μπορεί να έχει 35 πόντους και 10 ριμπάουντ σαν να μην τρέχει τίποτα, κι όταν προσθέσει σε αυτά 7, 8 ή 9 ασίστ... φίλε, μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Είμαι τυχερός που είμαι εγώ αυτός που δέχεται αυτές τις πάσες», πρόσθεσε.

sport-fm.gr