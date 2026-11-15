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Ο λόγος που δεν πληρώνει τον Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν είναι η πρώτη φορά που η γερμανική ομάδα βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει από τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς η Ντόρτμουντ δεν χρειάζεται πλέον να καλύπτει η ίδια τον μισθό του Έλληνα ποδοσφαιριστή όσο εκείνος βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης.

Θυμίζουμε, ότι 22χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Kicker», ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τέλος Απριλίου. Η απουσία του δημιούργησε ένα σημαντικό κενό στην ομάδα, η οποία προχώρησε και στην απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ με τη μορφή δανεισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη «BILD», στη Γερμανία υπάρχει ένας κανόνας που προβλέπει ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής απουσιάζει για παραπάνω από έξι εβδομάδες λόγω τραυματισμού, την καταβολή των αποδοχών του αναλαμβάνει η ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, οι Βεσταφαλοί δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνουν από τα δικά τους ταμεία ολόκληρο τον μισθό του Γιάννη Κωνσταντέλια για όσο διάστημα εκείνος παραμένει τραυματίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η γερμανική ομάδα βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, καθώς χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Εμρέ Τσαν, από τον τραυματισμό του οποίου η ομάδα φέρεται να εξοικονόμησε περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι γερμανικοί σύλλογοι μπορούν να περιορίζουν τα έξοδά τους όταν ένας ποδοσφαιριστής μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός γηπέδων.

gazzetta.gr

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