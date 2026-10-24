3η αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Γυναικών
ΓΗΠΕΔΟ
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Στην τρίτη αγωνιστική μπαίνει το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γυναικών και όλες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 πμ.
Ρεπό για την ομάδα Apollon Ladies, που μαζί με την Ομόνοια Λευκωσίας οδηγούν την κούρσα με έξι βαθμούς.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
Πέγεια Ακάμας - Lakatamia FC
Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Ξυλοφάγου FC - Άρης Λεμεσού
Μέχρι τώρα, τα περισσότερα τέρματα πέτυχε η Μαρί Μάτισον (Πέγεια Ακάμας) με 5 τέρματα και ακολουθεί με 4 τέρματα η Ισκαντάρ (Ομόνοια Λευκωσίας).