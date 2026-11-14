ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι παλιοί ξέρουν!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

H απαίτηση από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ κι αυτοί που το είχαν ζήσει και στο παρελθόν

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης του ΑΠΟΕΛ για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής, ένα από τα συνθήματα που δόνησε έντονα την ατμόσφαιρα ήταν το «πρωτάθλημα και κύπελλο ξανά στον ΑΠΟΕΛ». Η αλήθεια είναι ότι οι γαλαζοκίτρινοι μετά τις πρώτες εννέα αγωνιστικές έχουν κάνει περισσότερο κόσμο να πιστεύει στους τίτλους σε σχέση με την εκκίνησή τους σε αυτή την αγωνιστική περίοδο.

Πολλοί από τους νέους παίκτες άρχισαν να ενσωματώνονται και να προσφέρουν, ενώ από τις σημαντικές παραμέτρους είναι το γεγονός ότι παίκτες της παλιάς φουρνιάς έχουν βελτιωθεί κατά πολύ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και βγαίνουν ξανά στις επάλξεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Βιντ Μπέλετς και Μαρκίνιος, οι μοναδικοί ξένοι στο ρόστερ –μαζί με τον Μαϊόλι που εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2024– που έζησαν το τελευταίο πρωτάθλημα του ΑΠΟΕΛ, τη σεζόν 2023-24. Ο Μπέλετς, έχοντας πλέον και ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, μετά την έλευση Όλιβερ Ζελένικα, δείχνει μία σταθερότητα και προσφέρει εμπιστοσύνη. Από την άλλη, ο Μαρκίνιος παρουσιάζεται ανεβασμένος και πιο ομαδικός, με ένα δείγμα της ανόδου του να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα με τον Άρη, όχι μόνο με το εκπληκτικό τέρμα αλλά και με τη γενικότερη παρουσία του.

Σαφώς, ο Νίκος Παπαδόπουλος αλλά και άπαντες στον Αρχάγγελο ευελπιστούν οι Μπέλετς και Μαρκίνιος να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς και στις επόμενες υποχρεώσεις, σπρώχνοντας την ομάδα της Λευκωσίας σε νέες επιτυχίες. Αμφότεροι γνωρίζουν πολύ καλά και την ιδιαιτερότητα του αγώνα που ακολουθεί, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με τους γαλαζοκίτρινους να αντιμετωπίζουν -ως φιλοξενούμενοι στο ΓΣΠ- την «αιώνια» αντίπαλο, Ομόνοια (21/11, 17:00).

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εφιαλτικό ξεκίνημα στη μετά-Ρονάλντο εποχή για την Πορτογαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Το πρώτο ματς χωρίς τον Ρονάλντο και το ευχαριστώ των οπαδών

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Οι τυχεροί αριθμοί του ΛΟΤΤΟ στην κλήρωση του Σαββάτου (14/11)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στα ατού οι «παλιές καραβάνες»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χάνει το ντέρμπι με την Γερμανία ο Ντε Γιονγκ

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μέχρι τώρα... μυρωδιά Ευρώπης!

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ολιβερ θα «σφυρίξει» στον αγώνα Ελλάδα-Σερβία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η Βραζιλία δεν επιτρέπει στον Ραφίνια να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα παρά την κόκκινη κάρτα!

La Liga

|

Category image

Θα πάει υποψιασμένη στο ΓΣΠ

ΑΕΚ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για τον Domus Απόλλωνα επί της ΕΘΑ

Κύπρος

|

Category image

Ντάλσιο: «Νιώθω σαν στο σπίτι μου στον ΑΠΟΕΛ - Δύσκολα στη Σερβία λόγω ρατσισμού»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

FIFA: Ο Αρσέν Βενγκέρ δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές για την προεδρία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πορτογαλία αλλάζει το Νο7 στη φανέλα της για να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Συναγερμός μέσω... Βενεζουέλας για Τσακόν

ΑΕΚ

|

Category image

Έξαλλος ο Ραφίνια: «Ήταν σαν να παίζαμε απέναντι στον διαιτητή»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Διαβαστε ακομη