Οι παλιοί ξέρουν!

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης του ΑΠΟΕΛ για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής, ένα από τα συνθήματα που δόνησε έντονα την ατμόσφαιρα ήταν το «πρωτάθλημα και κύπελλο ξανά στον ΑΠΟΕΛ». Η αλήθεια είναι ότι οι γαλαζοκίτρινοι μετά τις πρώτες εννέα αγωνιστικές έχουν κάνει περισσότερο κόσμο να πιστεύει στους τίτλους σε σχέση με την εκκίνησή τους σε αυτή την αγωνιστική περίοδο.

Πολλοί από τους νέους παίκτες άρχισαν να ενσωματώνονται και να προσφέρουν, ενώ από τις σημαντικές παραμέτρους είναι το γεγονός ότι παίκτες της παλιάς φουρνιάς έχουν βελτιωθεί κατά πολύ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και βγαίνουν ξανά στις επάλξεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Βιντ Μπέλετς και Μαρκίνιος, οι μοναδικοί ξένοι στο ρόστερ –μαζί με τον Μαϊόλι που εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2024– που έζησαν το τελευταίο πρωτάθλημα του ΑΠΟΕΛ, τη σεζόν 2023-24. Ο Μπέλετς, έχοντας πλέον και ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, μετά την έλευση Όλιβερ Ζελένικα, δείχνει μία σταθερότητα και προσφέρει εμπιστοσύνη. Από την άλλη, ο Μαρκίνιος παρουσιάζεται ανεβασμένος και πιο ομαδικός, με ένα δείγμα της ανόδου του να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα με τον Άρη, όχι μόνο με το εκπληκτικό τέρμα αλλά και με τη γενικότερη παρουσία του.

Σαφώς, ο Νίκος Παπαδόπουλος αλλά και άπαντες στον Αρχάγγελο ευελπιστούν οι Μπέλετς και Μαρκίνιος να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς και στις επόμενες υποχρεώσεις, σπρώχνοντας την ομάδα της Λευκωσίας σε νέες επιτυχίες. Αμφότεροι γνωρίζουν πολύ καλά και την ιδιαιτερότητα του αγώνα που ακολουθεί, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με τους γαλαζοκίτρινους να αντιμετωπίζουν -ως φιλοξενούμενοι στο ΓΣΠ- την «αιώνια» αντίπαλο, Ομόνοια (21/11, 17:00).