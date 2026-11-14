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Η νέα ομάδα του Γιώργου Πετράκη

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ελλαδίτης τεχνικός, ο οποίος κάθισε στον πάγκο τριών κυπριακών ομάδων, βρήκε τον νέο σταθμό της καριέρας του

Βρέθηκε ο εκλεκτός για τον πάγκο του Παναιτωλικού. Λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Αναστασίου και έπειτα από αναζήτηση για τον αντικαταστάτη, η ομάδα του Αγρινίου κατέληξε σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη.

Ο 38χρονος τεχνικός και υιός, του άλλοτε προπονητή του «Τίτορμου», Γιάννη Πετράκη, έδωσε τα χέρια με τον σύλλογο και αναλαμβάνει τα ηνία για τα επόμενα 2,5 χρόνια, επιστρέφοντας στους πάγκους, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Ηρακλή.

Η ανακοίνωση

Συμφωνία με Γιώργο Πετράκη!

Η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ο 38χρονος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, εργάστηκε σε εθνικές κατηγορίες της χώρας μας ως προπονητής σε Κισσαμιακό, ΑΕ Καραϊσκάκης, Λαμία, Κηφισιά, ΑΕΛ και πέρσι στον Ηρακλή. Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στην Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29.

Στόχος της συνεργασία είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια, η αξιοποίηση και εξέλιξη ποδοσφαιριστών, καθώς και η δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια.

 

Κατηγορίες

ΕλλαδαΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΔΟΞΑΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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