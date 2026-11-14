Όταν κιτρινίζεται ο Χαραλάμπους

O Χαράλαμπος Χαραλάμπους είναι ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές που θα λείψουν στο παιχνίδι που θα δώσει ο Άρης απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα (21/11, 19:00), έχοντας συμπληρώσει κίτρινες κάρτες.

Οι άλλοι δύο είναι οι Βέρτον και Μάτισικ, οι οποίοι συμπλήρωσαν απαγορευμένο αριθμό καρτών στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, με τον πρώτο να χάνει φυσικά ολόκληρη τη χρονιά λόγω τραυματισμού. Επικεντρώνοντας στον Κύπριο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι φορμαρισμένος το τελευταίο διάστημα έχοντας –πριν από τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ– καταγράψει ασίστ σε τέσσερα σερί παιχνίδια πρωταθλήματος, θα είναι το τέταρτο που θα χάσει στην τρέχουσα περίοδο, το πρώτο όμως λόγω τιμωρίας.

Αυτό είχε συμβεί άλλες πέντε φορές, στην περσινή σεζόν, με τις τέσσερις να καταγράφονται στην κανονική περίοδο. Συγκεκριμένα, λόγω κίτρινων καρτών είχε χάσει τους εντός έδρας αγώνες με Ακρίτα (3-1) και Ανόρθωση (0-1), στην 9η και 21η αγωνιστική αντίστοιχα, και τους εκτός με Ολυμπιακό (0-0) στη 16η αγωνιστική και Ένωση (0-4) στην 25η. Για τον ίδιο λόγο δεν έπαιξε στο τελευταίο ματς των πλέι οφ, εντός έδρας με την ΑΕΚ (3-4).