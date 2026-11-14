Mε μοναδικό πρόβλημα τον Τσαρούλλα
ΓΗΠΕΔΟ
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Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής ενόψει του αγώνα με το Μαυροβούνιο
Με στόχο να ολοκληρώσει την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Nations League με τον καλύτερο τρόπο, η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον Κυριακάτικο αγώνα με το Μαυροβούνιο.
Η τελευταία προπόνηση έγινε το πρωί του Σαββάτου στο στάδιο Άλφαμεγα που θα φιλοξενήσει την αυριανή προπόνηση.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά με εξαίρεση το Νικόλα Τσαρούλλα που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.
Ο αγώνας Κύπρος - Μαυροβούνιο θα γίνει την Κυριακή, στις 16:00.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματας, η Κύπρος τερματίζει στη δεύτερη θέση του ομίλου, κάτι που της έχει ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή στα play-offs ανόδου στη Β΄Κατηγορία.
Η κλήρωση των play-offs θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.