Mε μοναδικό πρόβλημα τον Τσαρούλλα

Με στόχο να ολοκληρώσει την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Nations League με τον καλύτερο τρόπο, η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον Κυριακάτικο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Η τελευταία προπόνηση έγινε το πρωί του Σαββάτου στο στάδιο Άλφαμεγα που θα φιλοξενήσει την αυριανή προπόνηση.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά με εξαίρεση το Νικόλα Τσαρούλλα που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Ο αγώνας Κύπρος - Μαυροβούνιο θα γίνει την Κυριακή, στις 16:00.

Ανεξαρτήτως αποτελέσματας, η Κύπρος τερματίζει στη δεύτερη θέση του ομίλου, κάτι που της έχει ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή στα play-offs ανόδου στη Β΄Κατηγορία.

Η κλήρωση των play-offs θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.