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«Έχουμε δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτά που ονειρευόμαστε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Για κλίμα ενότητας και αυτοθυσίας έκανε λόγο ο Κωστάκης Αρτυματάς αναφερόμενος στην πρόοδο που παρουσιάζει η Εθνική μας

Ο Κωστάκης Αρτυματάς εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής μας ομάδας ενόψει του παιχνιδιού με το Μαυροβούνιο, κάνοντας λόγο για την πρόοδο που παρουσιάζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

«Θέλω να σταθώ στην πρόοδο που δείχνει η Εθνική μας. Εγώ είμαι από το 2012 στην ομάδα. Τα τελευταία δυο χρόνια η ομάδα δείχνει πρόοδο στον τρόπο που αγωνίζεται, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Υπάρχει πίστη στις δυνατότητες μας και πως αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Βλέπουμε αλλαγή. Οι παίκτες ακολουθούν τις οδηγίες».

«Πετύχαμε τον ένα από τους δύο στόχους. Πιστέψαμε από την αρχή και με θάρρος διεκδικήσαμε τους στόχους μας. Είμαστε σε θέση να διεκδικούμε άνοδο που έχει χρόνια να το πετύχει η Εθνική. Πολλά θετικά αποτελέσματα. Έχουμε δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτά που ονειρευόμαστε».

«Να υπάρξει μια σταθερότητα στην Εθνική, πηγαίναμε πάντα ψηλά και μετά πολύ χαμηλά. Θέλουμε ισορροπία στα αποτελέσματα, πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε. Οι παίκτες είναι πρόθυμοι να ακούσουν και να πάρουν από την κατευθύνσεις του προπονητή. Υπάρχει κλίμα αυτοθυσίας, θα παλέψει ο ένας για τον άλλο. Είτε από τους βασικούς είτε από αυτούς που είναι στο πάγκο. Κλίμα ενότητας με ξεκάθαρους στόχους. Αυτό οφείλεται στον προπονητή και την ομάδα του».

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