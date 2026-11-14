Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στη δράση και στοχεύει το 300ο τέρμα στην καριέρα του

Έντεκα χρόνια μετά από την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο 46χρονος πλέον Ροναλντίνιο μετράει πλέον αντίστροφα για την επιστροφή στη δράση, καθώς θα πάρει μέρος με τη φανέλα της Ραβέννα στο ντέρμπι της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας απέναντι στην Φορλί που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Ο “Ρόνι” είναι πλέον μέλος της Ραβέννα ως κομμάτι του ομίλου ιδιοκτησίας της τοπικής ομάδας με επικεφαλής τον Ινιάσιο Τσιπριάνι και μέσω αυτής θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μία μεγάλη επιθυμία που είχε εδώ και πολύ καιρό, να πετύχει το γκολ Νο 300 στην καριέρα του (έχει σταματήσει στα 299), με τον ίδιο να κάνει το τραπέζι την Παρασκευή στους συμπαίκτες του και να φανερώνει τα σχέδιά του μέσω συνέντευξης στην “Gazzetta dello Sport“.

“Είμαι χαρούμενος γιατί, μετά από τόσο καιρό, μπορώ να επιστρέψω στο γήπεδο. Μου αρέσει η ιδέα ότι μπορώ να προσφέρω χαρά σε αυτούς τους νέους θαυμαστές μου.

Θα ήθελα να σκοράρω στο ντέρμπι με την Φορλί όπως έκανα με την Μίλαν στο πρώτο μου ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, ένα γκολ που είχα σημειώσει και ο κόσμος μού το θυμίζει ακόμη”, τόνισε ο Ροναλντίνιο, ο οποίος σε ερώτηση για το ποιον βλέπει ως τον διάδοχό του, είπε:

“Δεν μου αρέσει να κάνω συγκρίσεις, υπάρχουν πολλοί νεαροί παίκτες που μου αρέσουν και μπορούν να τα πάνε καλά, αρκεί να δείτε μόνο τους Βραζιλιάνους.

Ο Έντρικ για παράδειγμα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, έχει παίξει σε αρκετά πρωταθλήματα και τα έχει πάει καλα: στην Γαλλία, στην Βραζιλία, στην Ισπανία”.

Σημειώνεται πως ο Ροναλντίνιο θα είναι στο αρχικό σχήμα της Ραβέννα για το ντέρμπι μετην Φορλί, με το γήπεδο -το οποίο είναι 1.800 θέσεων- να είναι εδώ και καιρό sold out.

Πηγή: sport24.gr