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Έτσι τιμάει τον Ρονάλντο η Πορτογαλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η απόφαση των αρχηγών ενόψει του αγώνα με τη Δανία, μετά την απόφαση που πήρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Οι Πορτογάλοι διεθνείς θα τιμήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο αποψινό παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League.

Ο CR7 αποφάσισε πριν από μερικές μέρες κι ενώ ήταν τιμωρημένος για τον τρόπο που αποχώρησε εκτάκτως στο προηγούμενο «παράθυρο» των αγώνων της εθνικής ομάδας μετά από διαφωνίες με τον Ζόρζε Ζέσους.

Η θητεία του στην εθνική Πορτογαλίας και τα επιτεύγματά του, καταφέρνοντας να προσφέρει στους Ίβηρες τρόπαια τα οποία δεν είχαν καταφέρει ν’ αγγίξουν, αξίζουν φόρο τιμής και κάτι τέτοιο του ετοιμάζουν οι πρώην συμπαίκτες του.

Όπως αναφέρει και η Sport, οι Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας και Μπρούνο Φερνάντες μίλησαν με τους διοικούντες την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για τον τρόπο που θα τιμήσουν τον Κριστιάνο.

Αναμένεται να εμφανιστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές πριν την έναρξη του ματς με τους Δανούς με φανέλες που θα έχουν τον αριθμό 7 στην πλάτη, ενώ, στο 7ο λεπτό θα διακοπεί για λίγο η αναμέτρηση ώστε να χειροκροτήσουν όλοι προς τιμήν του legend των Πορτογάλων.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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