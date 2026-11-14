«Έχει μέλλον αυτή η Εθνική... οι αγγαρείες δεν υπάρχουν πλέον»

Ξεκάθαρος για τις δυνατότητες της Εθνικής Κύπρου ήταν ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Μάντζιος, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με το Μαυροβούνιο.

«Ήρθαμε να δώσουμε τον τελευταίο αγώνα, είμαστε μέσα στο στόχο μας, πέτυχαμε ένα από αυτό που θέσαμε στην αρχή. Είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θέλουμε να συνεχίσουμε την καλή παρουσία που είχαμε. Να ετοιμαστούμε και για τα παιχνίδια του Μαρτίου».

«Ο Αρτυματάς έχει προσφέρει τα μέγιστα, έχει τον σεβασμό μας. Αυτό που κατάφεραν όλοι παίκτες, είναι ότι ακολούθησαν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχει μέλλον αυτή η Εθνική, υπάρχουν ταλέντα. Χρόνο με το χρόνο η ομάδα θα κάνει βήματα προόδου».

«Κόντρα στην Αρμενία η εικόνα μας στο μεγαλύτερο διάστημα δεν ήταν η καλύτερη. Έγινε προσπάθεια από όλους. Όλα τα παιχνίδια σε σχέση με το πρώτο ματς κόντρα στο Μαυροβούνιο, παίξαμε καλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι το είδαμε στον όμιλο. Η Αρμενία έχει παίκτες σε ψηλό επίπεδο, δεν την υποτιμήσαμε σε καμία περίπτωση. Κρατάμε τα θετικά και την εξέλιξη της ομάδας. Όσο ανεβαίνουμε θα έχουμε απαιτήσεις. Να υπάρχει μια ισορροπία και να πιστέψουμε στα παιδιά».

«Θα φρεσκάρουμε την ομάδα, θα δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλα παιδιά χωρίς να χάσουμε την συνοχή μας. Θα γίνουν αλλαγές. Περιμένουμε το κόσμο, είναι σημαντικό να είναι δίπλα μας. Σε μια μέτρια βραδιά μπορεί να βοηθήσει. Το ζήσαμε στην Αρμενία αυτό με το κοινό που είδε το ματς. Το ίδιο και στη Λετονία αλλά και στο Μαυροβούνιο. Είναι δύναμη ο κόσμος»

«Όταν ήρθα επικοινώνησα με τα παιδιά και έπραξα αναλόγως με όσα άκουσα. Οι αγγαρείες που γίνονταν πριν δεν υπάρχουν πλέον, δεν μπορείς να έχεις μέλλον με τέτοια νοοτροπία, απλά για να πάρεις συμμετοχή με την Εθνική. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που θέλαμε να δημιουργήσουμε και δεν αναφέρομαι μόνο στον σεβασμό που υπάρχει πλέον... αλλά και για τον τρόπο του παιχνιδιού μας. Είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Κωστάκης, είτε παίζουν είτε όχι -γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίζουν όλοι- είναι η συνοχή, η αλυσίδα. Όσο είμαι εγώ αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».