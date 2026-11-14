ΒΙΝΤΕΟ: Iστορικά γκολ για τον Σαλάχ με την Αίγυπτο
ΓΗΠΕΔΟ
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Κορυφαίος ο Σαλάχ με ιστορικά γκολ στην πεντάρα της Αιγύπτου
Ο Μο Σαλάχ είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την Αίγυπτο, φτάνοντας στα 70 τέρματα με τη φανέλα με το εθνόσημο.
Ο θρύλος της Λίβερπουλ και νυν μέλος της Τράμπζονσπορ, σκόραρε δις απέναντι στο Μαλάουι, στο 5-0 των «Φαραώ» για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Ήταν εκείνος που έκλεισε το σκορ, αφού βρήκε δίχτυα στο 84ο λεπτό και στις καθυστερήσεις για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης και να γράψει ιστορία.
Πηγή: sport-fm.gr