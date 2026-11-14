O ξεκάθαρος κανόνας που πρέπει να ισχύει για κάθε Κύπριο ποδοσφαιριστή

Στα διάφορα που αναφέρθηκαν από τους Κωστάκη Αρτυματά και Απόστολο Μάντζιο είναι η νοοτροπία που υπάρχει στην Εθνική ομάδα, επί ημερών του Ελλαδίτη τεχνικού.

Ο Κύπριος διεθνής έκανε λόγο για κλίμα αυτοθυσίας και ο ένας παλεύει για τον άλλον, είτε παίζουν είτε είναι εντός αποστολής είτε όχι, κάτι που τόνισε και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός σημειώνοντας ότι «είναι η συνοχή, η αλυσίδα. Όσο είμαι εγώ αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

Εξάλλου, επισημάνθηκε και ο ξεκάθαρος κανόνας που ισχύει για όλους τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που ονειρεύονται να αποτελούν μέρος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

«Αν δεν έρχεται στην εθνική με θέληση και πάθος, να μην έρθεις. Πρέπει να έχει μέλλον όλο αυτό, υπάρχει σεβασμός από όλους...» τόνισε με έμφαση ο Απόστολος Μάντζιος.