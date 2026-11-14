Αποκλεισμός 12 αγωνιστικών στον Οβόνο

Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 12 αγωνιστικών, για την αντιαθλητική σύγκρουση με τον επιθετικό της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος πέθανε την επόμενη ημέρα συνεπεία του τραυματισμού που υπέστη, κατά την διάρκεια του αγώνα για την δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η πειθαρχική επιτροπή επέβαλε την αυστηρότερη ποινή που προβλέπεται βάσει του κώδικά της, για «βίαιη πράξη εναντίον αντιπάλου κατά την διάρκεια του αγώνα». Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ντε Μιγκέλ στις 3 Νοεμβρίου, ο 25χρονος τερματοφύλακας από την Ισημερινή Γουινέα, δήλωσε ότι περνά «τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής του».