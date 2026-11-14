Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαστε καν κοντά σε αυτό που μπορούμε»

Ευχαριστημένος από την πρόοδο των Χιτ, αλλά με τη βεβαιότητα πως υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης παρουσιάστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί των Καβαλίερς (133-121).

«Νιώθω πολύ καλά. Στους τελευταίους οκτώ αγώνες, έχουμε κερδίσει τους έξι. Φτάνουμε σιγά-σιγά εκεί που θέλουμε. Δεν είμαστε όμως καν κοντά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Είμαστε πέμπτοι ή έκτοι στην Ανατολή. Προχωράμε. Καθώς προχωρά η σεζόν, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Βρισκόμαστε σε καλή θέση. Απλώς πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, ταπεινοί και με το κεφάλι κάτω. Να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας ήσυχα, χωρίς θόρυβο και να μαζεύουμε νίκες. Τώρα έχουμε αύριο το ματς με το Ντιτρόιτ, που παίζει πολύ καλά και έχει έναν σπουδαίο ηγέτη (σ.σ. Κάνιγχαμ). Ελπίζω να μπορέσουμε να κερδίσουμε ξανά», τόνισε ο Greek Freak, που είχε 37 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Παράλληλα εξήρε τον Μπαμ Αντεμπάγιο που είχε κι εκείνος 37 πόντους. «Έπαιξε καταπληκτικά. Ήταν επιθετικός και μπόρεσε να φτάσει στις θέσεις του. Ήξερα ότι θα παίξω με κάποιον πρόθυμο να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει αγώνες. Είναι ένας από τους πιο ευέλικτους σέντερ με τους οποίους έχω παίξει ποτέ. Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που μπορώ να μοιραστώ το παρκέ μαζί του».

Επίσης αναφέρθηκε στον Ντέβιον Μίτσελ. «Είχε 17 ασίστ και μόνο ένα λάθος. Είναι τρελό! Κάνει σχεδόν τα πάντα για εμάς. Θέλουμε να παραμείνει σε αυτή τη ροή. Όσο περισσότερο μπορεί να μείνει σε αυτή τη ροή, τόσο καλύτερη θα είναι αυτή η ομάδα. Ανέβασε πολύ το επίπεδο του παιχνιδιού του φέτος. Τον χρειαζόμαστε κάπως. Ο τρόπος που έπαιξε σήμερα κάνοντας αυτές τις αναγνώσεις, θα υπάρξουν τόσες πολλές φορές που θα προσπαθεί να κάνει τη σωστή ανάγνωση για τον Bam, τους σκόρερ, εμένα, ή τον ίδιο του τον εαυτό. Ό,τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να παραμείνει σε αυτή τη νοοτροπία».

Πηγή: sport-fm.gr