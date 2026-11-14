Στο Μόναχο τα εντός έδρας ματς της Φενέρ με Χάποελ και Μακάμπι

Στο Μόναχο θα δώσει η Φενερμπαχτσέ τις δύο «εντός έδρας» αναμετρήσεις της με τις δυο ισραηλινές ομάδες του Τελ Αβίβ για την Euroleague, που όπως συνηθίζεται δεν φιλοξενεί στην Κωνσταντινούπολη.

Η τουρκική ομάδα θα «υποδεχθεί»την Χάποελ για τη 17η αγωνιστική την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου στην BMW Arena του Μονάχου, ενώ δύο ημέρες αργότερα θα γίνει ο αγώνας με την Μακάμπι, στο ίδιο γήπεδο για τη 18η αγωνιστική.