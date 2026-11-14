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Το χιόνι στο Φινλανδία - Ιρλανδία σκέπασε το γήπεδο σε λιγότερο από 30'!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξεχωριστό το σκηνικό!

Οι Ιρλανδοί κατάφεραν να επιβληθούν 1-0 στο πρώτο ματς των μπαράζ των προκριματικών του Euro U21 απέναντι στους Φινλανδούς, αλλά έπρεπε να… παγώσουν, να καθυστερήσει η έναρξη του δεύτερου μέρους και να τα βάλουν με τον έντονο χιονιά στο Τάμπερε.

Μέσα σε λιγότερο από 30’ κι ενώ το παιχνίδι εξελισσόταν, όλα έγιναν λευκά στην φινλανδική πόλη όπου διεξήχθη το παιχνίδι στο επίπεδο των Ελπίδων.

Μάλιστα, η πρώτη σέντρα έγινε με τον αγωνιστικό χώρο πεντακάθαρο, αλλά όταν άρχισε η χιονόπτωση, δεν… υπήρχε γυρισμός!

 

Πηγή: sport-fm.gr

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