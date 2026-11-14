Το χιόνι στο Φινλανδία - Ιρλανδία σκέπασε το γήπεδο σε λιγότερο από 30'!

Οι Ιρλανδοί κατάφεραν να επιβληθούν 1-0 στο πρώτο ματς των μπαράζ των προκριματικών του Euro U21 απέναντι στους Φινλανδούς, αλλά έπρεπε να… παγώσουν, να καθυστερήσει η έναρξη του δεύτερου μέρους και να τα βάλουν με τον έντονο χιονιά στο Τάμπερε.

Μέσα σε λιγότερο από 30’ κι ενώ το παιχνίδι εξελισσόταν, όλα έγιναν λευκά στην φινλανδική πόλη όπου διεξήχθη το παιχνίδι στο επίπεδο των Ελπίδων.

Μάλιστα, η πρώτη σέντρα έγινε με τον αγωνιστικό χώρο πεντακάθαρο, αλλά όταν άρχισε η χιονόπτωση, δεν… υπήρχε γυρισμός!

The officials have taken the players for a short break to clear the lines. As crazy as it sounds, the terrible conditions could work in Ireland’s favour. The tempo of the game has certainly slowed down which has helped Ireland grow into the game. Finland started very strong before the gods opened. — Reptracker | Conor McEvoy (@reptracker) November 13, 2026

Πηγή: sport-fm.gr