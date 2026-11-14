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Bάζει τέλος στα σενάρια για πρόωρη επιστροφή του Κωνσταντέλια

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε σχέση με τον τραυματισμό του

Την πορεία της αποθεραπείας του Γιάννη Κωνσταντέλια παρακολουθούν στενά οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να παρουσιάζει θετικά δείγματα προόδου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γερμανική «Kicker», ο μεσοεπιθετικός ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, έχοντας διαρκώς στο πλευρό του το ιατρικό επιτελείο των Βεστφαλών. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον, ακόμη και κατά το διάστημα που δεν έχει τη δυνατότητα να προπονείται μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς. Παρά την αισιοδοξία που έχει δημιουργηθεί από την πρόοδο της αποθεραπείας του, το γερμανικό δημοσίευμα βάζει φρένο στα σενάρια που έκαναν λόγο για επιστροφή νωρίτερα από το αρχικά αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

Όπως επισημαίνει το γερμανικό δημοσίευμα, η αποκατάσταση μετά από ρήξη χιαστού απαιτεί συνήθως διάστημα οκτώ έως εννέα μηνών. Με βάση αυτό το χρονικό πλαίσιο, τα τέλη Απριλίου συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες ως περίοδος επιστροφής του Κωνσταντέλια στην αγωνιστική δράση.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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