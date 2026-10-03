Πρωτάθλημα Γυναικών: Ο απολογισμός της πρεμιέρας - ξεχώρισε το 18-0!

Η περσινή πρωταθλήτρια ομάδα Apollon Ladies νίκησε με 3-0 την Lakatamia FC στον αγώνα που μεταδόθηκε απευθείας από τη Cytavision.

Στις άλλες αναμετρήσεις της πρεμιέρας είχαμε Πέγεια / Ακάμας - ΑΠΟΕΛ 18-0 και Ομόνοια Λευκωσίας - Ξυλοφάγου FC 5-1.

Ακολουθεί διακοπή λόγω ημερομηνιών Εθνικών ομάδων και η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου.