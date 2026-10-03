Πρωτάθλημα Γυναικών: Ο απολογισμός της πρεμιέρας - ξεχώρισε το 18-0!
ΓΗΠΕΔΟ
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Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλαία του Πρωταθλήματος Γυναικών ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 - 2027.
Η περσινή πρωταθλήτρια ομάδα Apollon Ladies νίκησε με 3-0 την Lakatamia FC στον αγώνα που μεταδόθηκε απευθείας από τη Cytavision.
Στις άλλες αναμετρήσεις της πρεμιέρας είχαμε Πέγεια / Ακάμας - ΑΠΟΕΛ 18-0 και Ομόνοια Λευκωσίας - Ξυλοφάγου FC 5-1.
Ακολουθεί διακοπή λόγω ημερομηνιών Εθνικών ομάδων και η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου.