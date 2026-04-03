Η κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες με Μολδαβία και Ρουμανία

Στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, μας αναμένουν δύο εκτός έδρας αγώνες που θα καθορίσουν και την πορεία μας στον 5ο όμιλο.

Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει τη Μολδαβία στις 14 Απριλίου και στις 18 Απριλίου τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι.

Ο κύκλος της προετοιμασίας της Εθνικής μας θα αρχίσει στις 7 Απριλίου και στην κλήση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή Ρένου Δημητριάδη συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

ΑΕΚ Αθηνών: Άντρη Βιολάρη

ΟΦΗ Κρήτης: Μαρία Παναγιώτου

Athlone Town AFC: Μαρία Ματθαίου

Apollon Ladies: Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Γαλήνη Ζαχαρίου, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Αντριάνα Τσούκκα

Άρης Λεμεσού: Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ

Ομόνοια Λευκωσίας: Κωνσταντίνα Κουζάλη, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Έλενα Αριστοδήμου, Μαρία Αστανιού, Άννα Ματσουκάρη, Ναταλία Σόλωνος

Πάφος FC: Αντριάνα Χριστοφή

Πρόγραμμα προετοιμασίας:

Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση στις 15:00 και προπόνηση στις 15:30

Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση στις 15:00 και προπόνηση στις 15:30

Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση στις 15:00 και προπόνηση στις 15:30

Μεγάλη Παρασκευή, 9 Απριλίου 2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση στις 15:00 και προπόνηση στις 15:30

Μεγάλη Σάββατο, 10 Απριλίου 2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση στις 15:00 και προπόνηση στις 15:30

Κυριακή του Πάσχα η αποστολή θα αναχωρήσει με προορισμό τη Μολδαβία, ενόψει του πρώτου μας αγώνα.

Αναχωρήσεις και συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας (12/4):

Από Πάφο, Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης 04:30

Από Λεμεσό, Τσίρειο Στάδιο 05:30

Από Λευκωσία, Allegra Hotel 05:45

Από Δερύνεια, Στάδιο Αναγέννηση Δερύνειας 05:45