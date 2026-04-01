Τα πολλά αρνητικά αποτελέσματα των αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων σχολιάζει ο Τάσος Μάκης, ο οποίος υπήρξε πρώην επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της ακαδημίας της Νότιγχαμ Φόρεστ και πλέον ασχολείται με την ανάπτυξη και την αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών ως εκπαιδευτής και δημιουργός προγραμμάτων.

Ο κ. Μάκης σημειώνει ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν τον καθρέφτη της βάσης του κυπριακού ποδοσφαίρου και προτείνει τρεις τομείς που χρειάζεται να γίνει επένδυση για να υπάρξει βελτίωση.

«Παρακολούθησα τους αγώνες των ομάδων μας, U19, U17 και U21. Οκτώ αγώνες, οκτώ ήττες, 24 τέρματα παθητικό και μόλις δύο ενεργητικό. Αυτά δεν είναι απλά κακά αποτελέσματα. Είναι ο καθρέφτης της βάσης του κυπριακού ποδοσφαίρου. Το θέμα δεν είναι το ταλέντο, το ταλέντο υπάρχει.

Το θέμα είναι η δομή. Δεν έχουμε ενιαία αγωνιστική φιλοσοφία στις ηλικίες. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη μεθοδολογία ανάπτυξης και δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση από τις ακαδημίες μέχρι τις εθνικές.

Πρέπει να επενδύσουμε σε τρία πράγματα: Eκπαίδευση προπονητών, ενιαίο πλάνο ανάπτυξης και σωστή τακτική εκπαίδευση, από μικρές ηλικίες. Αλλιώς, απλά θα βλέπουμε τα ίδια αποτελέσματα και στην Εθνική Ανδρών» αναφέρει.

Τα αποτελέσματα

Κ21: Για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 έχασε με 7-0 από την Ισπανία, ενώ ακολούθησε εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τη Φιλανδία.

Κ19: Στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19 έχασε με 1-0 από τη Σλοβενία, με 4-0 από το Βέλγιο και με 3-1 από τη Σουηδία.

Κ17: Συμμετείχε στην Α’ κατηγορία της Β’ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Σερβία, χάνοντας με 3-1 από τη Σερβία, 2-0 από την Ελβετία και 1-0 από το Βέλγιο.