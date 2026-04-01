ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν είναι απλά κακά αποτελέσματα, είναι ο καθρέφτης της βάσης του κυπριακού ποδοσφαίρου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Δεν είναι απλά κακά αποτελέσματα, είναι ο καθρέφτης της βάσης του κυπριακού ποδοσφαίρου»

«Το θέμα δεν είναι το ταλέντο, το ταλέντο υπάρχει. Το θέμα είναι η δομή. Δεν έχουμε ενιαία αγωνιστική φιλοσοφία στις ηλικίες»

Τα πολλά αρνητικά αποτελέσματα των αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων σχολιάζει ο Τάσος Μάκης, ο οποίος υπήρξε πρώην επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της ακαδημίας της Νότιγχαμ Φόρεστ και πλέον ασχολείται με την ανάπτυξη και την αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών ως εκπαιδευτής και δημιουργός προγραμμάτων.

Ο κ. Μάκης σημειώνει ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν τον καθρέφτη της βάσης του κυπριακού ποδοσφαίρου και προτείνει τρεις τομείς που χρειάζεται να γίνει επένδυση για να υπάρξει βελτίωση.

«Παρακολούθησα τους αγώνες των ομάδων μας, U19, U17 και U21. Οκτώ αγώνες, οκτώ ήττες, 24 τέρματα παθητικό και μόλις δύο ενεργητικό. Αυτά δεν είναι απλά κακά αποτελέσματα. Είναι ο καθρέφτης της βάσης του κυπριακού ποδοσφαίρου. Το θέμα δεν είναι το ταλέντο, το ταλέντο υπάρχει.

Το θέμα είναι η δομή. Δεν έχουμε ενιαία αγωνιστική φιλοσοφία στις ηλικίες. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη μεθοδολογία ανάπτυξης και δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση από τις ακαδημίες μέχρι τις εθνικές.

Πρέπει να επενδύσουμε σε τρία πράγματα: Eκπαίδευση προπονητών, ενιαίο πλάνο ανάπτυξης και σωστή τακτική εκπαίδευση, από μικρές ηλικίες. Αλλιώς, απλά θα βλέπουμε τα ίδια αποτελέσματα και στην Εθνική Ανδρών» αναφέρει.

Τα αποτελέσματα

Κ21: Για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 έχασε με 7-0 από την Ισπανία, ενώ ακολούθησε εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τη Φιλανδία.

Κ19: Στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19 έχασε με 1-0 από τη Σλοβενία, με 4-0 από το Βέλγιο και με 3-1 από τη Σουηδία.

Κ17: Συμμετείχε στην Α’ κατηγορία της Β’  φάσης  του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Σερβία, χάνοντας με 3-1 από τη Σερβία, 2-0 από την Ελβετία και 1-0 από το Βέλγιο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη