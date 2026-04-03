Ο Ραζβάν Λουτσέσκου υποψήφιος να αναλάβει την εθνική Ρουμανίας

Η Τουρκία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των playoffs του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 1-0 της Ρουμανίας, σε ένα παιχνίδι όπου καθοριστικός ήταν ο Αρντά Γκιουλέρ. Μετά τον αποκλεισμό των Ρουμάνων, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας πήρε την απόφαση να χωρίσει τους δρόμους της με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο 80χρονος τεχνικός ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας τον Αύγουστο του 2024, αντικαθιστώντας τον Έντουαρντ Ιορντανέσκου, υπό τις οδηγίες του οποίου οι Ρουμάνοι έφτασαν στη «φάση των 16» του Euro του 2024, όπου και αποχώρησαν από τη διοργάνωση μετά από ήττα με 3-0 από την Ολλανδία. Στους 19 αγώνες της δεύτερης θητείας του στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε απολογισμό 11 νίκες, μία ισοπαλία και 6 ήττες.

Ο ίδιος ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δίνει σοβαρή μάχη με την υγεία του. Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου από την περασμένη Κυριακή και την Παρασκευή ήταν έτοιμος να πάρει εξιτήριο, για να υποστεί όμως καρδιακή προσβολή και να χρειαστεί να καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρουμανίας πάντως καλούνται να βρουν τον αντικαταστάτη του και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «gsp.ro», έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον διάδοχό του. Το μεγάλο φαβορί για να πάρει τη σκυτάλη είναι ο Γκεόργκε Χάτζι αλλά στο τραπέζι υπάρχουν κι άλλα ονόματα, όπως αυτό του Έντουαρντ Ιορντανέσκου που κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Οι άνθρωποι της εθνικής Ρουμανίας εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις για την τεχνική ηγεσία τους και σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, μία εξ αυτών είναι και αυτή του γιου του Μιρτσέα Λουτσέσκου, Ραζβάν. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ πάντως δεσμεύεται με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έως το καλοκαίρι του 2027 και δύσκολα θα αποχωρήσει από τους «ασπρόμαυρους» αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή,.

