Τέλος από την εθνική Ιταλίας ο Γκατούζο

Ο Τζενάρο Γκατούζο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της εθνική Ιταλίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, λίγα 24ωρα μετά από το «κάζο» με τη Βοσνία.

Ο Τζενάρο Γκατούζο αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από τον πάγκο της Εθνική Ιταλίας, καθώς σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο έχει ήδη συμφωνήσει με την FIGC για τη λύση της συνεργασίας τους.

Η αποχώρησή του έρχεται λίγα 24ωρα μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βοσνία στα playoffs, όπου η «σκουάντρα ατζούρα» ηττήθηκε στα πέναλτι, χάνοντας για ακόμη μία φορά το «τρένο» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αποτυχία αυτή φαίνεται πως επιτάχυνε τις εξελίξεις, με τον 48χρονο τεχνικό να μην καταφέρνει να οδηγήσει την Ιταλία σε τελική φάση Μουντιάλ, παρά τις υψηλές προσδοκίες.

Παράλληλα, η κρίση στην εθνική ομάδα έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς την αποχώρησή τους υπέβαλαν τόσο ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, όσο και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν από το πόστο του αρχηγού αποστολής.

Ήδη έχουν αρχίσει τα σενάρια για τον διάδοχο, με τα ονόματα των Ρομπέρτο Μαντσίνι, Μάσιμο Αλέγκρι, Σιμόνε Ιντζάγκι και Αντόνιο Κόντε να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Μέχρι να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις μετά τις εκλογές της ομοσπονδίας τον Ιούνιο, το «τιμόνι» της ομάδας στα επερχόμενα φιλικά αναμένεται να αναλάβει ο Σίλβιο Μπαλντίνι.

 

