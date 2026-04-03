Πότε αναμένεται να υποχωρήσει η σκόνη

Η ΚΟΠ με ανακοίνωσή, της ενημέρωσε για τις αναβολές αγώνων που αφορούν Ακαδημίες και Γυναικείου Πρωταθλήματος που ήταν προγραμματισμένοι για το Σάββατο (4/4).

Η Ομοσπονδία τόνισε πως σε ότι έχει να κάνει με τα παιχνίδια του Σαββάτου που αφορούν την Cyprus League By Stoiximan και των μικρών κατηγορίων, θα προκύψει ενημέρωση νωρίς αύριο.

Τώρα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, σκόνη στην ατμόσφαιρα θα έχουμε έως και το πρωί της Κυριακής.

Πιο αναλυτικά:

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου ή/και τις πρωινές ώρες της Κυριακής θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα η σκόνη, που προέρχεται από τη βόρειο Αφρική, (σύνορα Λιβύης-Αιγύπτου) και μεταφέρεται στην Κύπρο μέσω νοτιοδυτικών ανέμων, είπε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Γεωργίου.

Ειδικότερα ανέφερε ότι η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί από το βράδυ του Σαββάτου, προσθέτοντας ότι η ατμόσφαιρα θα επηρεάζεται από τη σκόνη για ένα περίπου 24ωρο.

Σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες ο κ. Γεωργίου είπε ότι την Παρασκευή υπάρχει ενδεχόμενο για μεμονωμένη βροχή, προσθέτοντας ότι από το Σάββατο μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη ο καιρός θα είναι ασταθής με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Διευκρίνισε ότι τα φαινόμενα θα είναι κυρίως εκτεταμένα στο εσωτερικό και στα ορεινά, αλλά μπορεί να επηρεάσουν και τα παράλια. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι μετά την Μ. Τρίτη φαίνεται να κοπάζουν τα φαινόμενα.