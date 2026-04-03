«Στο τέλος της σεζόν θα μιλήσουμε με τον Φλικ»

Ο Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος απολαμβάνει τις πρώτες ημέρες μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της Μπαρτσελόνα, παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «Món Esport», αναφερόμενος στην ομάδα του, στις εκλογές, αλλά και στο μέλλον του Χάνσι Φλικ.

«Στο τέλος της σεζόν, θα συζητήσουμε με ηρεμία. Είναι ένας πολύ έντιμος και επαγγελματίας άνθρωπος. Νομίζω ότι αξίζει την επέκταση του συμβολαίου του, αλλά προτιμά να αναλύσει την κατάσταση στο τέλος της σεζόν και να αποφασίσει τι θα κάνει. Νομίζω ότι νιώθει πως εάν είχε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, κάποιος μπορεί να πίστευε ότι χαλαρώνει».

Από την πλευρά του, ο 61χρονος Γερμανός προπονητής παραμένει... σιωπηλός, σε μια εποχή που η ομάδα του κυριαρχεί στην La Liga.