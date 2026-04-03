Οι τρεις και οι άλλοι

Στο μέτωπο των δανεικών, σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η εξάσκηση από την Ανόρθωση του όρου για τον Κωνσταντίνου Σεργίου ώστε να τον κάνει δικό της από τη Νέα Σαλαμίνα.

Από την άλλη, ο Ανδρέας Καραμανώλης που ανήκει στον Πανσερραϊκό, δεν έχει τόσες πολλές συμμετοχές. Είναι όμως Κύπριος και αυτό ίσως παίξει τον ρόλο του. Αβεβαιότητα υπάρχει για τον Σόσα που είναι δανεικός από την ΑΕΚ Αθηνών, αλλά δεν έκανε τη διαφορά.

Από εκεί και πέρα, μάλλον θα επιστρέψει ο Στέφανος Χαραλάμπους (Ολυμπιακός) και οι Γιόελ Φαν Νιφ-Δημητριανός Τζούλιου ενώ θα αξιολογηθούν και άλλοι νεαροί που παίζουν σε ομάδες μικρότερων κατηγοριών.