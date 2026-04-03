Τα ρεκόρ γυναικών στη σύγκριση των... αιώνων

Στο χθεσινό μας κείμενο σάς παρουσιάσαμε τις καλύτερες επιδόσεις ανδρών στη σύγκριση των αιώνων, 20ού και 21ου, και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις κορυφαίες επιδόσεις γυναικών. Σε σχέση με τους άνδρες, οι οποίοι είχαν το προνόμιο να αγωνίζονται από υπάρξεως τού κλασικού αθλητισμού, στις γυναίκες δυστυχώς άργησε να επιτραπεί η συμμετοχή, εξαιτίας τής κοινωνικής περιθωριοποίησης που υπήρχε. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι γυναίκες συμμετείχαν για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 1928 στο Άμστερνταμ, ενώ τα πρώτα γυναικεία αγωνίσματα σε Παγκύπριους Αγώνες ήταν σε επίπεδο κορασίδων, τα 80μ., μήκος και ύψος, το 1928 στη Λάρνακα. Θυμίζουμε ότι η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα που έλαβε μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η Λεμεσιανή Δομνίτσα Λανίτου, το 1936 στο Βερολίνο. Οι Α΄ Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών διεξήχθησαν στις 5 Απριλίου 1952, στο ΓΣΕ και από τότε οι γυναίκες άρχισαν σιγά - σιγά να παίρνουν τη θέση που τούς αξίζει στον αθλητισμό.

Με την πιο πάνω αναφορά αντιλαμβάνεστε πως ο γυναικείος στίβος δεν διένυσε όλη την πορεία τού κλασικού αθλητισμού από γεννήσεώς του, αλλά θα λέγαμε ότι πορεύτηκε περίπου μισό αιώνα από τον 20ό και είναι λογικό να προοδεύει πολύ περισσότερο στον 21ο αιώνα. Γι’ αυτό και στη σύγκριση των 20 Ολυμπιακών Αγωνισμάτων, μόνο τρεις (3) επιδόσεις διατηρούνται από τον προηγούμενο αιώνα, με τις 17 καλύτερες να καταγράφονται στον 21ο. Η κορυφαία, ίσως, αθλήτριά μας στον 20ό αιώνα, η Μαρούλα Λάμπρου (και μετέπειτα Τελώνη) είναι κάτοχος των δύο από τις τρεις καλύτερες επιδόσεις που διατηρούνται από τον 20ό αιώνα, στο μήκος και το έπταθλον, ενώ η τρίτη επίδοση που κρατά χρόνια είναι αυτή τής Άντρης Αβραάμ στα 10.000μ. Το πιο πρόσφατο παγκύπριο ρεκόρ γυναικών σημειώθηκε στις 18/07/2025 από τη Βαλεντίνα Σάββα στη σφυροβολία.

Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε συνοπτικά το πότε σημειώθηκαν τα υφιστάμενα παγκύπρια ρεκόρ γυναικών:

20ός ΑΙΩΝΑΣ (01/01/1928 - 31/12/1999)

Έπταθλον Μαρούλα Λάμπρου 5.319β. 04/09/1984

Μήκος Μαρούλα Λάμπρου 6,80μ. 25/03/1985

10.000μ. Άντρη Αβραάμ 32:59.30 26/09/1988

21ος ΑΙΩΝΑΣ - ΑΡΧΕΣ (01/01/2000 - 31/12/2019)

Σφαιροβολία Ολυμπία Μενελάου 16,71μ. 25/03/2001

400μ. εμπόδια Άντρη Σιάλου 54.76 04/07/2004

Ακοντισμός Αλεξάνδρα Τσιήσιου 57,20μ. 17/05/2006

Επί κοντώ Μαριάννα Ζαχαριάδη 4,45μ. 30/06/2009

200μ. Ελένη Αρτυματά 22.61 31/07/2010

3.000μ. στιπλ Στέλλα Χριστοφόρου 10:40.79 23/04/2011

Τριπλούν Νίνα Σερμπέζοβα 13,94μ. 05/07/2012

100μ. Ραμόνα Παπαϊωάννου 11.25 18/06/2016

1.500μ. Ναταλία Ευαγγελίδου 4:10.98 09/04/2018

800μ. Ναταλία Ευαγγελίδου 2:01.77 12/04/2018

Μαραθώνιος Νταγκμάρα Χάντζλικ 2:34:17 07/07/2019

21ος ΑΙΩΝΑΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΑ (01/01/2020 - 31/03/2026)

Δισκοβολία Ανδρονίκη Λαδά 59,18μ. 25/02/2020

5.000μ. Μερόπη Παναγιώτου 16:09.90 27/06/2021

400μ. Ελένη Αρτυματά 50.80 04/08/2021

100μ. εμπόδια Ναταλία Χριστοφή 12.84 04/06/2023

100μ. Ολίβια Φωτοπούλου 11.25 08/07/2023

Ύψος Ελένα Κουλιτσένκο 1,97μ. 08/06/2024

Σφυροβολία Βαλεντίνα Σάββα 70,22μ. 18/07/2025

Αφού σάς μεταφέραμε τη δύσκολη πορεία των γυναικών στην ενσωμάτωσή τους στον παγκόσμιο αθλητισμό, σάς παρουσιάζουμε τις κορυφαίες επιδόσεις στην Κύπρο ανά αιώνα, και τη δεκαετία που διανύουμε. Η βελτίωση τού κυπριακού γυναικείου στίβου είναι εμφανής στον 21ο αιώνα και ευχόμαστε να σημειωθούν ακόμα καλύτερες επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.

* Η έρευνα έγινε την περίοδο από το 1928 έως τις 31 Μαρτίου 2026.

* Με έντονα μαύρα γράμματα τα υφιστάμενα παγκύπρια ρεκόρ σε κάθε αγώνισμα.

* Στη φωτογραφία οι κάτοχοι των παγκύπριων ρεκόρ γυναικών.

ΠΗΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Worldathletics, opentrack, Αντώνη Δράκου: «Χρυσοί Παγκυπριονίκες 1896 - 1998», Αντώνη Δράκου «Ο στίβος τής Κύπρου».

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑ ΑΙΩΝΑ

100Μ.

1928 - 1999 Μαρούλα Λάμπρου 1985 11.73

2000 - 2019 Ραμόνα Παπαϊωάννου 2016 11.25

2020 - 2026 Ολίβια Φωτοπούλου 2023 11.25

200Μ.

1928 - 1999 Δώρα Κυριάκου 1995 23.52

2000 - 2019 Ελένη Αρτυματά 2010 22.61

2020 - 2026 Ολίβια Φωτοπούλου 2023 22.65

400Μ.

1928 - 1999 Δώρα Κυριάκου 1997 52.02

2000 - 2019 Ελένη Αρτυματά 2019 51.14

2020 - 2026 Ελένη Αρτυματά 2021 50.80

800Μ.

1928 - 1999 Άντρη Αβραάμ 1986 2:06.93

2000 - 2019 Ναταλία Ευαγγελίδου 2018 2:01.77

2020 - 2026 Σταύρη Φιλίππου 2025 2:01.95

1.500Μ.

1928 - 1999 Άντρη Αβραάμ 1986 4:14.45

2000 - 2019 Ναταλία Ευαγγελίδου 2018 4:10.98

2020 - 2026 Ναταλία Ευαγγελίδου 2021 4:16.53

5.000Μ.

1928 - 1999 Άντρη Αβραάμ 1988 16:13.25

2000 - 2019 Μερόπη Παναγιώτου 2015 16:29.13

2020 - 2026 Μερόπη Παναγιώτου 2021 16:09.90

10.000Μ.

1928 - 1999 Άντρη Αβραάμ 1988 32:59.30

2000 - 2019 Νταγκμάρα Χάντζλικ 2019 35:49.54

2020 - 2026 Θάλεια Χαραλάμπους 2021 35:09.0 χ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

1928 - 1999 Άντρη Αβραάμ 1990 2:39:19

2000 - 2019 Νταγκμάρα Χάντζλικ 2019 2:34:17

2020 - 2026 Ελένη Ιωάννου 2026 2:51:48

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

1928 - 1999 Μαρούλα Λάμπρου 1979 13.70

2000 - 2019 Μόρφω Μπαούρδα 2009 13.25

2020 - 2026 Ναταλία Χριστοφή 2023 12.84

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

1928 - 1999 Στέλλα Θεοχάρους 1989 59.14

2000 - 2019 Άντρη Σιάλου 2004 54.76

2020 - 2026 Καλυψώ Σταύρου 2025 58.06

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ

1928 - 1999 / / /

2000 - 2019 Στέλλα Χριστοφόρου 2011 10:40.79

2020 - 2026 Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου 2025 10:51.13

ΥΨΟΣ

1928 - 1999 Αγνή Χαραλάμπους 1997 1,85μ.

2000 - 2019 Λεοντία Καλλένου 2015 1,93μ.

2020 - 2026 Ελένα Κουλιτσένκο 2024 1,97μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

1928 - 1999 Άννα Φοιτίδου 1999 4,02μ.

2000 - 2019 Μαριάννα Ζαχαριάδη 2009 4,45μ.

2020 - 2026 Αντριάνα Παντελή 2026 4,05μ.

ΜΗΚΟΣ

1928 - 1999 Μαρούλα Λάμπρου 1985 6,80μ.

2000 - 2019 Νεκταρία Παναγή 2018 6,72μ.

2020 - 2026 Φίλιππα Φωτοπούλου 2022 6,79μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

1928 - 1999 Ολυμπία Μενελάου 1995 13,48μ.

2000 - 2019 Νίνα Σερμπέζοβα 2012 13,94μ.

2020 - 2026 Στέλλα Νεοφύτου 2024 12,83μ.

Άντρια Πουρίκκου 2025 12,83μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

1928 - 1999 Έλλη Ευαγγελίδου 1993 16,09μ.

2000 - 2019 Ολυμπία Μενελάου 2001 16,71μ.

2020 - 2026 Παρασκευή Θρασυβούλου 2025 15,56μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

1928 - 1999 Έλενα Σωφρονίου 1980 49,36μ.

2000 - 2019 Ανδρονίκη Λαδά 2014 56,69μ.

2020 - 2026 Ανδρονίκη Λαδά 2020 59,18μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

1928 - 1999 Έλενα Τελώνη 1999 54,40μ.

2000 - 2019 Σκεύη Θεοδώρου 2009 69,29μ.

2020 - 2026 Βαλεντίνα Σάββα 2025 70,22μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

1928 - 1999 Βαλεντίνα Πετανίτη 1999 41,09μ.

2000 - 2019 Αλεξάνδρα Τσιήσιου 2006 57,20μ.

2020 - 2026 Χριστιάνα Έλληνα 2024 54,63μ.

Παλαιό ακόντιο (έως 31/03/1999)

Χρύσω Γεωργίου 1991 53,56μ.

ΕΠΤΑΘΛΟ

1928 - 1999 Μαρούλα Λάμπρου 1984 5.319β.

2000 - 2019 Ραφαηλία Ιωάννου 2015 4.851β.

2020 - 2026 Χαριθέα Ηρακλέους 2022 4.792β.

χ: χρονόμετρο χειρός