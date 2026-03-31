«Κλείδωσε» ο όμιλος της Εθνικής, (και) με Λετονία στο Nations League

Έκλεισαν οι εκκρεμότητες το βράδυ της Τρίτης (31/03) που αφορούσαν στον όμιλο της Εθνικής για το Nations League 2026-27!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ανταγωνιστεί το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και την Λετονία. Η τελευταία πήρε απόψε δεύτερη νίκη επί του Γιβραλτάρ (1-0) κι έτσι κλείδωσε θέση στον όμιλο της Κύπρου, για την Γ’ κατηγορία.

Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα εξασφαλίσει άνοδο στη Β’ κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.

Η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση του ομίλου, θα αγωνιστεί σε αγώνα play-offs με ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση της Β' Κατηγορίας για άνοδο στη Β' Κατηγορία ή παραμονή στη Γ' Κατηγορία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

2η αγωνιστική

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

21:45 Λετονία - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

21:45 Λετονία - Μαυροβούνιο

21:45 Κύπρος – Αρμενία

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

21:45 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία - Αρμενία