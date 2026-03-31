«Κλείδωσε» ο όμιλος της Εθνικής, (και) με Λετονία στο Nations League
Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει
Έκλεισαν οι εκκρεμότητες το βράδυ της Τρίτης (31/03) που αφορούσαν στον όμιλο της Εθνικής για το Nations League 2026-27!
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ανταγωνιστεί το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και την Λετονία. Η τελευταία πήρε απόψε δεύτερη νίκη επί του Γιβραλτάρ (1-0) κι έτσι κλείδωσε θέση στον όμιλο της Κύπρου, για την Γ’ κατηγορία.
Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα εξασφαλίσει άνοδο στη Β’ κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.
Η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση του ομίλου, θα αγωνιστεί σε αγώνα play-offs με ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση της Β' Κατηγορίας για άνοδο στη Β' Κατηγορία ή παραμονή στη Γ' Κατηγορία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:
1η αγωνιστική
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου
19:00 Αρμενία – Λετονία
21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος
2η αγωνιστική
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου
19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο
21:45 Λετονία - Κύπρος
3η αγωνιστική
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου
21:45 Λετονία - Μαυροβούνιο
21:45 Κύπρος – Αρμενία
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου
21:45 Κύπρος - Λετονία
21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου
19:00 Αρμενία – Κύπρος
21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου
16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο
16:00 Λετονία - Αρμενία