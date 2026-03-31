ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κλείδωσε» ο όμιλος της Εθνικής, (και) με Λετονία στο Nations League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κλείδωσε» ο όμιλος της Εθνικής, (και) με Λετονία στο Nations League

Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει

Έκλεισαν οι εκκρεμότητες το βράδυ της Τρίτης (31/03) που αφορούσαν στον όμιλο της Εθνικής για το Nations League 2026-27!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ανταγωνιστεί το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και την Λετονία. Η τελευταία πήρε απόψε δεύτερη νίκη επί του Γιβραλτάρ (1-0) κι έτσι κλείδωσε θέση στον όμιλο της Κύπρου, για την Γ’ κατηγορία.

Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα εξασφαλίσει άνοδο στη Β’ κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.

Η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση του ομίλου, θα αγωνιστεί σε αγώνα  play-offs με ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση της Β' Κατηγορίας για άνοδο στη Β' Κατηγορία ή παραμονή στη Γ' Κατηγορία. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

2η αγωνιστική

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

21:45 Λετονία - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

21:45 Λετονία - Μαυροβούνιο

21:45 Κύπρος – Αρμενία

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

21:45 Κύπρος - Λετονία  

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος 

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία - Αρμενία

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πήρε τη νίκη η Ομόνοια επί της Ανόρθωσης και έκλεισε θέση στον τελικό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τότεναμ: Ανακοίνωσε ζημιές 108,9 εκατ. ευρώ και χρέος 955,8 εκατ. ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε τη νίκη επί της Ένωσης η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

«Κλείδωσε» ο όμιλος της Εθνικής, (και) με Λετονία στο Nations League

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μακρίδης: «Κάποιες φορές οι λεπτομέρειες παίζουν το ρόλο τους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Ηττήθηκε από τη Φινλανδία στο Τάμπερε

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εθνική Παίδων: Ήττα από το Βέλγιο στην τελευταία αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Ψήνεται» η νέα… φουρνιά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το… παλεύει συνεχώς παρά τις αναποδιές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έχει μάθει τον τρόπο

ΑΕΚ

|

Category image

Λευκός καπνός στην Τότεναμ: Στους «spurs» μέχρι το 2031 ο Ντε Τζέρμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ποινές για τα όσα έγιναν μετά το Ανόρθωση – Ακρίτας, «βροχή» τα πρόστιμα και όχι μόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θλάση στο γαστροκνήμιο ο Τζόουνς

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πλάνα από την σκληρή δουλειά με… τρέξιμο Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συγκλόνισε η εθνική Ιράν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη