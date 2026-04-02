Η κλήση της Εθνικής Futsal για επίσημους αγώνες στην Αλβανία

Η προετοιμασία της Εθνικής μας αρχίζει το ερχόμενο Σάββατο, 4 Απριλίου.

Επίσημες υποχρεώσεις την Αγία Εβδομάδα και την ημέρα του Πάσχα για την Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών η οποία θα συμμετάσχει σε προκριματικό όμιλο του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Οι αγώνες θα γίνουν στα Τίρανα, πρωτεύουσα της Αλβανίας και η Κύπρος συμμετέχει στον 5ο όμιλο μαζί με την Αλβανία, τη Λετονία και το Σαν Μαρίνο.

Οι αγώνες θα γίνουν τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου. 

Η Κύπρος θα αγωνιστεί στις 9 Απριλίου με την Αλβανία, στις 10 Απριλίου με τη Λετονία και στις 12 Απριλίου με το Σαν Μαρίνο, με στόχο να τερματίσει σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου που εξασφαλίζουν πρόκριση στο Main Round της διοργάνωσης. 

Στην κλήση του προπονητή της ομάδας Άθου Στυλιανού βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Skylink AEK Λάρνακας: Χρίστος Στυλιανού, Χρυσόστομος Παπασπύρου, Αλέξανδρος Γεωργίου

ΑΕΛ Λεμεσού: Gevara Κanjo, Γιώργος Κρέκος, Νίκος Χατζηγεωργίου

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Παρασκευάς Ψηλογένης

Απολλων Λεμεσού: Ιώσηφ Ιωσήφ

Ομονοια Λευκωσίας: Αλέξης Τσίτσος, Ανδρέας Σάββα, Κυριάκος Στυλιανού, Χάρης Κουλλουπά

Πρόγραμμα προετοιμασίας, αγώνων και μετακινήσεων:

Σάββατο, 4 Απριλίου

 

14:00 Συγκέντρωση (Κλειστό Γυμναστήριο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία)

 

14:30 Team Meeting

 

15:00 – 16:30 Προπόνηση

 

Κυριακή, 5 Απριλίου

 

14:00 Συγκέντρωση (Κλειστό Γυμναστήριο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία)

 

14:30 Team Meeting

 

15:00 – 16:30 Προπόνηση

 

Δευτέρα, 6 Απριλίου

 

18:00 Συγκέντρωση (Κλειστό Γυμναστήριο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία)

 

18:30 Team Meeting

 

19:00 – 20:30 Προπόνηση

 

Τρίτη, 7 Απριλίου

 

08:30 Αναχώρηση από Λεμεσό (Τσίρειο Στάδιο)

 

08:45 Αναχώρηση από Λάρνακα

 

10:00 Συγκέντρωση (Κλειστό Γυμναστήριο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία)

 

10:30 Team Meeting

 

10:45 – 12:00 Προπόνηση

 

13:00 Αναχώρηση για αεροδρόμιο

 

14:00 Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

 

16:15 Αναχώρηση για Τίρανα

 

Τετάρτη, 8 Απριλίου 

 

16:30 – 17:30 Προπόνηση

 

Πέμπτη, 9 Απριλίου

 

19:00 Αγώνας: Κύπρος – Αλβανία

 

Παρασκευή, 10 Απριλίου

 

13:00 Αγώνας: Κύπρος – Λετονία

 

Σάββατο, 11 Απριλίου

 

11:00 – 12:00 Προπόνηση

 

Κυριακή, 12 Απριλίου

 

15:00 Αγώνας: Σαν Μαρίνο – Κύπρος

 

Δευτέρα, 13 Απριλίου

 

14:50 Επιστροφή στην Κύπρο

 

Το πρόγραμμα του ομίλου μας: 

9 Απριλίου

 

14:00 Λετονία – Σαν Μαρίνο

 

20:00 Κύπρος – Αλβανία

 

10 Απριλίου

 

14:00 Κύπρος – Λετονία

 

20:00 Αλβανία – Σαν Μαρίνο

 

12 Απριλίου

 

14:00 Σαν Μαρίνο – Κύπρος

 

20:00 Αλβανία – Λετονία

 

