Ανακοίνωση Ανόρθωσης για την Στέλλα Μάρκου

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την Υπεύθυνη Τύπου του συλλόγου, Στέλλα Μάρκου, η οποία αποχωρεί από τη θέση της για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.

Η Στέλλα κλήθηκε να υπηρετήσει το σωματείο μας κατά τη διάρκεια της ίσως δυσκολότερης αγωνιστικής περιόδου της ιστορίας μας. Σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, απέδειξε στην πράξη πως η παρουσία της δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική υποχρέωση, αλλά κατάθεση ψυχής. Με τον ζήλο και την αυταπάρνησή της, φανέρωσε τη βαθιά και ανιδιοτελή της αγάπη για την Ανόρθωση, παραμένοντας στην «πρώτη γραμμή» ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή της να θέσει ως προτεραιότητα την οικογένειά της. Την ευχαριστούμε θερμά για το ήθος, την αφοσίωση και την πολύτιμη προσφορά της στην «Μεγάλη Κυρία».

Στέλλα, σε ευχαριστούμε για όλα. Σου ευχόμαστε κάθε οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία. Η εκτίμησή μας προς το πρόσωπό σου είναι δεδομένη.