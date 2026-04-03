Ομόνοια/Λετονός: Από τη δικαιολογημένη δυσπιστία στην υπερβολή

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η καχυποψία και η προκατάληψη έχουν και όρια στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Είναι γεγονός ότι η Ομόνοια αδικήθηκε κατάφορα επί σειρά ετών από τα σφυρίγματα των διαιτητών. Ειδικά πριν από την εφαρμογή του VAR, η ομάδα επηρεάστηκε από πολλές λανθασμένες αποφάσεις. Συνεπώς, είναι απολύτως λογικό σε πολλές περιπτώσεις να ζητά επιτακτικά την κάθοδο ξένων διαιτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, η προκατάληψη που αναπτύχθηκε στις τάξεις των πρασίνων απέναντι στους Κύπριους διαιτητές θεωρείται κατανοητή και δικαιολογημένη. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτεί χρόνο και κυρίως συνέπεια. Είναι στο χέρι των ίδιων των Κύπριων διαιτητών, αλλά και των αρμόδιων οργάνων, μέσα από τις αποφάσεις τους, να αποδείξουν ότι οι κακοί καιροί ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Ωστόσο, η καχυποψία και η προκατάληψη έχουν και όρια. Η ενόχληση της Ομόνοιας για τον ορισμό Λετονού διαιτητή στον αγώνα με αντίπαλο την Πάφος FC (ενόχληση που μετέφεραν αρκετά ΜΜΕ), με το επιχείρημα ότι ο ρέφερι προέρχεται από το ίδιο πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται η Ρίγα, σύλλογος με τον οποίο έχει σχέσεις ο ιδιοκτήτης της παφιακής ομάδας, Σεργκέι Λομάκιν, ξεπερνούν αυτά τα όρια.

Η ΚΟΠ έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ομάδων προχωρώντας σε συμφωνίες με ομοσπονδίες και ενισχύοντας το κυπριακό πρωτάθλημα με ξένους διαιτητές. Τι περισσότερο θα μπορούσε να πράξει;

Οφείλει, δηλαδή, ο αρχιδιαιτητής Αντόνιο Νταμάτο να εξετάζει εξονυχιστικά τις επιχειρηματικές ή ποδοσφαιρικές διασυνδέσεις κάθε ιδιοκτήτη ομάδας πριν από κάθε ορισμό; Και αν ο Λομάκιν ήταν ιδιοκτήτης ιταλικού συλλόγου, θα έπρεπε να αποκλείονται οι Ιταλοί διαιτητές από τους αγώνες της Πάφου;

Η προσπάθεια για αξιοπιστία στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου δεν μπορεί να οδηγείται σε υπερβολές χωρίς τεκμηρίωση. Διότι τότε, αντί να ενισχύεται η εμπιστοσύνη, εδραιώνεται μια ατέρμονη αμφισβήτηση που δεν ωφελεί κανέναν.

 

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη