Συνέχεια με εκτός έδρας αγώνες με Μολδαβία και Ρουμανία για την Εθνική Γυναικών

Η ομάδα μας θα δώσει δύο εκτός έδρας αγώνες με πρώτο σταθμό τη Μολδαβία στις 14 Απριλίου και ακολούθως θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι, στις 18 Απριλίου.

Δύο αγώνες που τα αποτελέσματα τους θα καθορίσουν την πορεία μας στον όμιλο, καθώς προηγήθηκε η εντός έδρας ήττα από τη Ρουμανία με 4-0 στις 7 Μαρτίου.

Η Κύπρος συμμετέχει στον 5ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας της Ευρωπαϊκής Ζώνης και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με εντός έδρας παιχνίδι στις 9 Ιουνίου 2026 με τη Μολδαβία.

Ο κύκλος της προετοιμασίας της Εθνικής μας θα αρχίσει την ερχόμενη Τρίτη 7 Απριλίου.

Αποτελέσματα μέχρι τώρα στον όμιλο μας:

Ρουμανία – Μολδαβία 1-0

Κύπρος – Ρουμανία 0-4