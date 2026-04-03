Ανακοίνωσε αναβολές η ΚΟΠ -Τι γίνεται με την Cyprus League by Stoiximan

Νέα ανακοίνωση από την ΚΟΠ

Λόγω των αυξημένων επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την αναβολή όλων των αυριανών αγώνων (04/04/2026) των Πρωταθλημάτων Παίδων, Κοριτσιών και Νέων καθώς και του αγώνα Πρωταθλήματος Γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ομόνοιας Λευκωσίας που είναι προγραμματισμένος για αύριο Σάββατο στις 10:00 το πρωί.

Η ΚΟΠ προχώρησε στην απόφαση για αναβολή των αγώνων των πιο πάνω διοργανώσεων μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας – Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, των οποίων οι εκτιμήσεις και προβλέψεις είναι πως,  τουλάχιστον μέχρι αύριο νωρίς το απόγευμα,  θα συνεχίσει να υπάρχει αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα.

Βασικός γνώμονας της απόφασης της ΚΟΠ, είναι η διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων καθώς και των θεατών.

Αναφορά με τους αγώνες των Ανδρικών Πρωταθλημάτων (Cyprus League by Stoiximan, Β' και Γ’ Κατηγορία και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ) που είναι προγραμματισμένοι για το Σάββατο 4 Απριλίου, η ΚΟΠ θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση αύριο.

Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

