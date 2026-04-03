Ανακοίνωσε αναβολές η ΚΟΠ -Τι γίνεται με την Cyprus League by Stoiximan

Λόγω των αυξημένων επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την αναβολή όλων των αυριανών αγώνων (04/04/2026) των Πρωταθλημάτων Παίδων, Κοριτσιών και Νέων καθώς και του αγώνα Πρωταθλήματος Γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ομόνοιας Λευκωσίας που είναι προγραμματισμένος για αύριο Σάββατο στις 10:00 το πρωί.

Η ΚΟΠ προχώρησε στην απόφαση για αναβολή των αγώνων των πιο πάνω διοργανώσεων μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας – Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, των οποίων οι εκτιμήσεις και προβλέψεις είναι πως, τουλάχιστον μέχρι αύριο νωρίς το απόγευμα, θα συνεχίσει να υπάρχει αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα.

Βασικός γνώμονας της απόφασης της ΚΟΠ, είναι η διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων καθώς και των θεατών.

Αναφορά με τους αγώνες των Ανδρικών Πρωταθλημάτων (Cyprus League by Stoiximan, Β' και Γ’ Κατηγορία και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ) που είναι προγραμματισμένοι για το Σάββατο 4 Απριλίου, η ΚΟΠ θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση αύριο.