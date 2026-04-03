Δύσκολη η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Υπέστη νέα καρδιακή προσβολή

Νέα επιδείνωση παρουσίασε σήμερα το πρωί η υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ενώ ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ ετοιμαζόταν να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο βρισκόταν από την περασμένη εβδομάδα λόγω καρδιακού προβλήματος, το πρωί υπέστη νέα καρδιακή προσβολή.

Οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει: «Το πρωί ο ασθενής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Έγινε άμεση παρέμβαση και εφαρμόστηκαν γρήγορα όλες οι ιατρικές διαδικασίες και πρωτόκολλα θεραπείας. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι σταθερή και παρακολουθείται στενά από ειδικούς. Ο ασθενής παραμένει υπό κατάλληλη ιατρική φροντίδα στην καρδιολογική κλινική».

Ο 80χρονος τεχνικός, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε ότι αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας και θα αναλάβει άλλο πόστο, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας για προληπτικούς λόγους και η ομάδα των γιατρών παρακολουθεί συνεχώς την υγεία του.

