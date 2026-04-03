Μονόδρομος η νίκη για πολλούς λόγους

Η ΑΕΛ βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της φετινής της πορείας, με τα αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών να προκαλούν έντονο προβληματισμό. Η τελευταία της νίκη καταγράφηκε στις 20 Φεβρουαρίου απέναντι στην ΕΝΠ, όπου επικράτησε με 0-2, σε ένα παιχνίδι που τότε φάνηκε να δίνει ώθηση για ανάκαμψη.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια, η ομάδα της Λεμεσού μετρά τρεις ήττες από τον ΑΠΟΕΛ, τον Απόλλωνα και την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ κατέγραψε και ισοπαλία απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυσκολία της ομάδας να διατηρήσει σταθερότητα και να πάρει αποτελέσματα, ειδικά απέναντι σε ανταγωνιστικούς αντιπάλους.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι ήττες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτές ήρθαν, με την ΑΕΛ να παρουσιάζει αδυναμίες τόσο στην αμυντική συνοχή όσο και στην αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι εμφανής, ενώ η πίεση μεγαλώνει όσο τα αρνητικά αποτελέσματα συσσωρεύονται.

Πλέον, το επόμενο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Η ΑΕΛ υποδέχεται εντός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου, σε έναν αγώνα όπου η νίκη δεν είναι απλώς ζητούμενο, αλλά επιτακτική ανάγκη. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο καμπής για την ομάδα, επαναφέροντας την ψυχολογία και δίνοντας νέα δυναμική ενόψει της συνέχειας.

Αντίθετα, ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα, τόσο εντός αποδυτηρίων όσο και στις τάξεις των φιλάθλων.

Α. Π.