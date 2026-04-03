ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μονόδρομος η νίκη για πολλούς λόγους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μονόδρομος η νίκη για πολλούς λόγους

Ευκαιρία για επανεκκίνηση

Η ΑΕΛ βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της φετινής της πορείας, με τα αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών να προκαλούν έντονο προβληματισμό. Η τελευταία της νίκη καταγράφηκε στις 20 Φεβρουαρίου απέναντι στην ΕΝΠ, όπου επικράτησε με 0-2, σε ένα παιχνίδι που τότε φάνηκε να δίνει ώθηση για ανάκαμψη.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια, η ομάδα της Λεμεσού μετρά τρεις ήττες από τον ΑΠΟΕΛ, τον Απόλλωνα και την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ κατέγραψε και ισοπαλία απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυσκολία της ομάδας να διατηρήσει σταθερότητα και να πάρει αποτελέσματα, ειδικά απέναντι σε ανταγωνιστικούς αντιπάλους.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι ήττες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτές ήρθαν, με την ΑΕΛ να παρουσιάζει αδυναμίες τόσο στην αμυντική συνοχή όσο και στην αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι εμφανής, ενώ η πίεση μεγαλώνει όσο τα αρνητικά αποτελέσματα συσσωρεύονται.

Πλέον, το επόμενο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Η ΑΕΛ υποδέχεται εντός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου, σε έναν αγώνα όπου η νίκη δεν είναι απλώς ζητούμενο, αλλά επιτακτική ανάγκη. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο καμπής για την ομάδα, επαναφέροντας την ψυχολογία και δίνοντας νέα δυναμική ενόψει της συνέχειας.

Αντίθετα, ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα, τόσο εντός αποδυτηρίων όσο και στις τάξεις των φιλάθλων. 

Α. Π.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη