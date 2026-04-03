Από μία αγωνιστική σε Ντόρσεϊ, Ναν και Λεσόρ για το επεισόδιο στο ντέρμπι

Οι τιμωρίες μετά το επεισόδιο στο ντέρμπι

Ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής στους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ για το επεισόδιο που οδήγησε στην αποβολή των δύο πρώτων στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός τη Δευτέρα.

Ντόρσεϊ και Λεσόρ τιμωρήθηκαν επιπλέον με πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ 15.000 θα κληθεί να πληρώσει ο Ναν. Ο άσος του Ολυμπιακού θα εκτίσει την ποινή του στο εντός έδρας ματς της Κυριακής με τη Μύκονο, ενώ οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου με τον Προμηθέα.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.800 ευρώ για υβριστικά συνθήματα στη διάρκεια του αγώνα.

Οι ποινές:

Επιβάλλεται στον Tayler Dorsey, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, ήτοι για απώθηση με ορμή των αθλητών και του διαιτητή που τον συγκρατούσαν και για επιθετική προσέγγιση αντίπαλου αθλητή, η οποία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-2026.

87/3-4-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της χρήσης δεικτών laser, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-2026.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) για κάθε μία από τις 3 επίσημες προειδοποιήσεις που έλαβαν χώρα, εξαιρουμένης της πρώτης εξ αυτών, για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν ως αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, η ποινή της επίπληξης, καθώς και η ποινή του χρηματικού προστίμου ύψους χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, ήτοι συνολικά ποινή δύο (2) επιπλήξεων και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ, παραπτώματα που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-2026.

3. Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, κατά διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα, ήτοι για τέλεση έργω εξύβρισης σε βάρος αθλητή αντίπαλης ομάδας και για την απώθηση με ορμή των αθλητών και του διαιτητή που τον συγκρατούσαν και την επιθετική προσέγγιση αντίπαλου αθλητή.

4. Επιβάλλεται στον Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), ήτοι ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, κατά διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα, ήτοι για τέλεση έργω εξύβρισης σε βάρος αθλητή αντίπαλης ομάδας (σκίσιμο φανέλας αντίπαλου αθλητή).

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

